Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 ноября выступил на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества.

В начале своего выступления он отметил: «Сегодня на наших глазах кардинально меняется политическая архитектура мира и происходит её глобальная трансформация. Важно, чтобы государства нашей организации, имеющие большое влияние в этих сложных процессах, действовали сплочённо и слаженно, вели совместный поиск эффективных ответов на возникающие угрозы и вызовы».

Президент подчеркнул, что несмотря на глобальный кризис, экономики государств ОЭС демонстрируют устойчивые темпы развития. За последние шесть лет в Узбекистане объем валового внутреннего продукта вырос в 1,5 раза. До 2030 года страна, по словам главы государства, планирует увеличить этот экономический показатель ещё в два раза. Предусмотрено достичь эту цель прежде всего за счёт создания «зелёной» экономики, современной инфраструктуры, новых рабочих мест, стимулирования частного сектора и активного привлечения прямых иностранных инвестиций.

«В этом плане мы готовы к эффективной работе со всеми членами нашей организации, обладающей большим авторитетом на международной арене. Ибо экономики наших стран — близких и добрых соседей — могут взаимодополнять друг друга. Наши государства связаны общими торгово-транспортными коридорами и энергетическими сетями. Благодаря совместному поиску новых „точек роста“ в будущем мы обязательно добьёмся ещё более значительных результатов», — выразил уверенность президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан поддерживает подведение итогов исполнения «Перспектив-2025» — основного документа ОЭС. Он также изложил предложения страны для нового документа «Стратегические цели экономического сотрудничества — 2035».

Стимулирование взаимной торговли

В прошлом году показатель торговли между странами ОЭС составил 85 млрд долларов.

«Это всего 8% от общей внешней торговли государств-членов организации. К сожалению, многолетние попытки заключить соглашение о преференциальной торговле не дают ожидаемых результатов. Все ещё сохраняется множество ограничений и проблем в формировании беспрепятственной торговли. Мы должны открыто признать это, чтобы по-новому взглянуть на ситуацию и изменить её к лучшему», — сказал президент Узбекистана, призвав принять Соглашение об упрощении торговли в рамках ОЭС, разработанное экспертами.

В этом документе, по его словам, особое внимание уделено облегчению торговли товарами и услугами, предотвращению технических и нетарифных барьеров, цифровизации таможенных, фитосанитарных и ветеринарных правил, развитию электронной торговли. Согласно предварительным расчётам, эти меры к 2035 году могут позволить достичь как минимум двукратного увеличения объёмов взаимной торговли.

Усиление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности

Большинство государств-членов не имеет возможности прямого выхода к морю. «Вместе с тем мы должны в полной мере использовать потенциал трансконтинентальных транспортных коридоров, соединяющих с крупными рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, регионов Южной Азии, Ближнего Востока и Европы и проходящих через наши территории», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Запуск мультимодальных коридоров по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Трансафганской дороге в будущем отвечает интересам всех государств-членов, добавил он.

Он призвал других членов присоединиться к документу, принятому 2 ноября в Ташкенте на заседании министров транспорта, о развитии транспортного коридора «Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция» и оптимизации взаимных тарифов и сборов.

Глава государства отметил, что Узбекистан осуществил с Азербайджаном и Турцией цифровизацию данных о грузоперевозках, подобные проекты реализуются и с другими государствами.

Для широкого внедрения и эффективной координации таких систем президент Узбекистана предложил создать в Ташкенте Цифровой транспортный и таможенный офис ОЭС.

Активизация промышленной кооперации, деловых контактов и формирование промышленных хабов

Глава Узбекистана заявил, что страна разработала и представила в секретариат ОЭС программу совместных действий по увеличению потока и защите взаимных инвестиций, углублению промышленной кооперации. В этом документе обозначена цель по продвижению новых совместных проектов в области химии, энергетики, геологии, текстиля, кожевенно-обувной, продовольственной, фармацевтической и строительной отраслях. «В этом направлении мы выступаем за расширение партнёрских связей с Банком торговли и развития организации», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что состоявшийся накануне в Ташкенте пятый бизнес-форум с участием руководителей торгово-промышленных палат и многочисленных компаний продемонстрировал наличие большого потенциала у частного сектора ОЭС.

«Мы инициируем создание в рамках организации Межрегиональной промышленной выставки и проведение её первого мероприятия в 2024 году в нашей стране», — сказал президент Узбекистана.

Гарантированное обеспечение энергетической безопасности

Президент отметил, что Узбекистан поставил цель до 2030 года создать возобновляемые источники энергии мощностью 25 ГВт и довести их долю в балансе до 40%. Только в этом году страна запускает крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 2 ГВт и делает первые шаги в сфере выработки «зелёного водорода».

«Готовы к открытому диалогу и обмену опытом в этих направлениях со всеми государствами», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Для детального обсуждения вопросов сотрудничества и работы на системной основе он предложил в рамках ОЭС учредить отдельный Совет министров энергетики.

Усиление связей в борьбе с изменением климата и охране окружающей среды

«В настоящее время наши государства сталкиваются с тяжёлыми последствиями этих острых проблем. Серьёзную обеспокоенность вызывают такие процессы, как таяние ледников, дефицит водных ресурсов, опустынивание, пыльные бури, эрозия почвы и исчезновение биологического разнообразия», — сказал президент Узбекистана.

«Выражаю признательность за поддержку нашей идеи о создании в рамках ОЭС Платформы высокого уровня по вопросам экологии. Готовы провести первую конференцию платформы в рамках предстоящего в 2024 году Самаркандского климатического форума», — заявил глава государства.

Президент также призвал к активному участию представителей стран ОЭС в заседании Комитета по рассмотрению выполнения Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которое состоится в Узбекистана на предстоящей неделе. «В целях борьбы с пыльно-песчаными бурями, которые ныне представляют все более серьёзную проблему, призываем поддержать Самаркандскую декларацию», — добавил он.

Усиление сотрудничества в сфере туризма

На пространстве ОЭС расположено около 90 памятников, включённых в Список всемирного наследия ЮНEСКО, страны ежегодно посещают около 80 миллионов зарубежных туристов. «Учитывая растущую популярность трансграничных направлений, предлагаю внедрить совместные туристические маршруты и увеличить общие туристические программы под брендом „Шёлковый путь“», — сказал президент.

Глава Узбекистана также предложил создать при секретариате ОЭС отдельного Консультативного комитета по туризму, состоящего из туристических администраций и ведущих экспертов стран-членов. Его первую встречу, по словам президента, может принять в следующем году Шахрисабз, объявленный туристической столицей ОЭС.

Дальнейшее сближение дружественных народов путём углубления культурно-гуманитарного сотрудничества

«Ежегодное проведение в наших странах поочерёдно недель культуры, искусства и кино, учреждение молодёжных творческих фестивалей и инновационной платформы сотрудничества, усиление взаимодействия по фундаментальным научным направлениям придадут сильный импульс развитию наших связей», — выразил мнение президент.

Отдельно глава Узбекистана высказался о палестино-израильской войне на Ближнем Востоке.

«К огромному сожалению, жертвами кровавого конфликта прежде всего становятся многочисленные представители мирного населения, особенно женщины, дети и пожилые люди. Все более реальной становится угроза распространения войны по региону. Нельзя допустить превращения этого противостояния в масштабный конфликт. Мы призываем стороны к немедленному прекращению военных действий, началу мирных переговоров, достижению разумного компромисса», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Ещё раз выражаем свою твёрдую позицию — народ Палестины имеет право на создание собственного независимого государства, что подтверждают резолюции ООН», — сказал он.

Президент Узбекистана обратил внимание коллег на то, что сегодняшний саммит проходит без участия Афганистана — одного из членов нашей ОЭС.

«Нельзя допустить, чтобы многонациональный народ Афганистана, который на протяжении столетий является нашим ближайшим соседом, остался один на один с нынешними сложными проблемами. Активное вовлечение этой страны в региональные интеграционные процессы — это непременное и необходимое условие нашего устойчивого развития. Призываю всех вас к увеличению гуманитарной помощи афганскому народу, решению имеющихся в этой стране острых социально-экономических проблем на основе коллективной ответственности и приемлемых механизмов», — подчеркнул глава страны.