Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 ноября принял бывшего премьер-министра Катара, основателя ряда крупных инвестиционных и индустриальных холдингов страны Хамада бин Джассима Аль Тани. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждались вопросы реализации перспективных инвестиционных проектов в Узбекистане, говорится в сообщении. Среди них — строительство гостиничного комплекса в Бухаре, крупного логистического центра, торгового и жилого комплекса в Ташкенте, создание скоростной автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, модернизация аэропортов, а также проекты в сфере энергетики, металлургии, текстильной промышленности, животноводства, производства строительных материалов и другие.

Стороны также обсудили планы по созданию совместного фонда для финансовой поддержки этих проектов.

Проекты будут реализованы на основе двусторонней «дорожной карты», отмечается в сообщении.