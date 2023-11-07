В Хорезмской области Узбекистана 7 ноября прошли сессии кенгашей народных депутатов, на которых были утверждены новые хокимы трёх районов.

Ойбек Холбоев. Фото: пресс-служба хокимията Хорезмской области.

Хокимом Шаватского района назначен Ойбек Мадаминович Холбоев. До назначения Ойбек Холбоев был хокимом Ургенча.

Шухрат Ахмедов. Фото: пресс-служба хокимията Хорезмской области.

Хокимом Кошкупырского района стал Шухрат Курвондурдиевич Ахмедов, до назначения занимавший должность хокима Тупраккалинского района.





Вместо него Тупраккалинский район возглавил Акмал Ортикович Жималязов, сообщила пресс-служба областной администрации.

До назначения он был главой Управления сельского хозяйства Хорезмской области.

Хокимы Тупраккалинского и Кошкупырского районов меняются уже второй раз за этот год. После визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область 31 марта сменились хокимы четырёх районов и был назначен новый хоким области.