8−10 ноября на нескольких улицах Ташкента вводятся ограничения для движения автомобилей в связи с проведением саммита Организации экономического сотрудничества. Кроме того, внесены изменения в работу автобусных маршрутов, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Из-за закрытия участка улицы Ислама Каримова — от улицы Фуркат до улицы Олмазор:

маршрут автобуса №51 временно будет изменён с улицы И. Каримова на маршрут через улицы Афросиаб, Бешагач, Фурката;

маршрут №141 временно будет изменён с улицы Караташ на маршрут через улицы Фурката, А. Навои, Олмазор;

маршрут №196 от улицы Афросиаб меняется на улицы Бешагач, Фурката, А. Навои, а далее двигается по своему направлению.

Тошшахартрансхизмат.



Кроме того, ожидаются случаи увеличения промежуточных интервалов и времени проезда по следующим направлениям:

Автобусные маршруты 11, 40, 45, 47, 67, 76, 77, 94, проходящие через улицу Бабура;

Маршруты 2, 12, 80, 81, 97, 127, 196, проходящие по улице Нукусской;

Маршруты 57, 67, проходящие через улицу Ойбека;

На маршрутах 13 и 196 при движении по улице Афросиаб;

Маршруты 30, 37, 57, 85, 97, 140, проходящие по улице Ш. Рашидова;

Маршруты 1, 19, 21, 51, 60, 67, 85, проходящие по улице И. Каримова;

Маршруты 28, 30, 37, 44, 46, 57, 68, 78, 89, 91, 97, 115, 140, проходящие по улице А. Навои.

«Учитывая временные изменения в организации общественного транспорта, рекомендуем гражданам планирующим выезжать в Международный аэропорт, планировать своё время заранее и приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.





Накануне глава Управления транспорта Ташкента и компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) Анвар Джураев сообщил «Газете.uz», что центральные улицы будут закрыты не всё время, а только во время проезда делегаций.

В Службе безопасности дорожного движения (СБДД) уточнили, что во время проезда кортежа пешеходы, велосипедисты и люди на самокатах не смогут пересечь дорогу, но перемещение по тротуару будет доступно.