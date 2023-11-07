Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали трёх сотрудников прокуратуры по подозрению в получении взяток. Один из задержанных — заместитель районного прокурора, сообщила пресс-служба СГБ.

Следователь прокуратуры Ходжаабадского района Андижанской области, по данным службы, потребовал 5000 долларов, чтобы не применять меру пресечения в виде «заключения под стражу» и добиться снисхождения в ходе следствия в отношении подозреваемого в уголовном деле, которое было возбуждено следственным отделом районного ОВД по статьям 168 (мошенничество) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного Кодекса.

Следователь задержан при получении запрошенной суммы денег в заведении общественного питания. По данному факту областная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) УК.

В ходе следствия установлено, что следователь получил деньги по указанию заместителя прокурора района, который также был задержан и заключён под стражу.

В другом случае, помощник прокурора Пастдаргомского района Самаркандской области потребовал 3000 долларов у родственников гражданина, который проходит в качестве обвиняемого в уголовном деле, расследуемом следственным отделом РОВД, за назначение менее тяжкого наказания и оказание помощи в освобождении из-под стражи через своих знакомых в судебных органах.

Помощник прокурора был задержан при получении 2500 долларов из запрошенной суммы и заключён под стражу.

Областная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) УК.