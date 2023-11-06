Президент Узбекистана 3 ноября подписал постановление «О мерах по дальнейшему развитию вида спорта каратэ (WKF)».
Документом определены основные направления развития каратэ в 2023—2026 годах, включая:
- выявление, выбор и отбор талантливой молодёжи, в том числе девушек, привлечение их в секции и кружки спортивных школ и клубов;
- реализация программы «Каратэ для всех» в регионах для занятия каратэ всех слоёв населения, включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью;
- пробуждение у детей дошкольного возраста интереса к каратэ через оздоровительные упражнения (улучшение дыхания, поддержание памяти и другие) и реализация проекта «Кидс каратэ»;
- строительство спортивных комплексов по каратэ и укрепление действующей материально-технической базы.
Что предусматривает программа «Каратэ для всех»?
- пропаганда каратэ в образовательных учреждениях и среди молодёжи;
- открытие кружков по каратэ в образовательных учреждениях и махаллях;
- расширение спортивных клубов по каратэ;
- привлечение инвестиций и грантов для развития инфраструктуры каратэ в регионах;
- бесплатные занятия каратэ для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью.
Постановлением одобрено преобразование Национальной федерации каратэ Узбекистана в Ассоциацию каратэ (WKF) Узбекистана и создание её территориальных отделений. С 2024 года на подготовку спортсменов к комплексным соревнованиям и поддержку ассоциации будет ежегодно выделяться по 5 млрд сумов.
Кроме того, в структуре Национального паралимпийского комитета Узбекистана создаётся отдел для развития паракаратэ среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью.
С 2024 года, согласно документу, ежегодно на традиционной основе планируется проводить:
- Фестиваль каратэ во всех регионах Узбекистана, посвящённый 7 октября — Всемирному дню каратэ;
- международный турнир по каратэ и паракаратэ Uzbekistan Open;
- трехэтапные (район/город, регион и республика) чемпионаты и кубки по каратэ по возрастным категориям, установленным Международной федерацией каратэ (WKF);
- Чемпионат Узбекистана по каратэ среди государственных спортивно-образовательных учреждений.
Документом также предусмотрено открытие Центра развития каратэ Узбекистана при Министерстве молодёжной политики и спорта. В его задачи в том числе будет входить подготовка и повышение квалификации спортсменов, тренеров, судей и других специалистов по каратэ.