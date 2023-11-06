Президент Узбекистана 3 ноября подписал постановление «О мерах по дальнейшему развитию вида спорта каратэ (WKF)».

Документом определены основные направления развития каратэ в 2023—2026 годах, включая:

выявление, выбор и отбор талантливой молодёжи, в том числе девушек, привлечение их в секции и кружки спортивных школ и клубов;

реализация программы «Каратэ для всех» в регионах для занятия каратэ всех слоёв населения, включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью;

пробуждение у детей дошкольного возраста интереса к каратэ через оздоровительные упражнения (улучшение дыхания, поддержание памяти и другие) и реализация проекта «Кидс каратэ» ;

; строительство спортивных комплексов по каратэ и укрепление действующей материально-технической базы.

Что предусматривает программа «Каратэ для всех»? пропаганда каратэ в образовательных учреждениях и среди молодёжи; открытие кружков по каратэ в образовательных учреждениях и махаллях; расширение спортивных клубов по каратэ; привлечение инвестиций и грантов для развития инфраструктуры каратэ в регионах; бесплатные занятия каратэ для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью.

Постановлением одобрено преобразование Национальной федерации каратэ Узбекистана в Ассоциацию каратэ (WKF) Узбекистана и создание её территориальных отделений. С 2024 года на подготовку спортсменов к комплексным соревнованиям и поддержку ассоциации будет ежегодно выделяться по 5 млрд сумов.

Кроме того, в структуре Национального паралимпийского комитета Узбекистана создаётся отдел для развития паракаратэ среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью.

С 2024 года, согласно документу, ежегодно на традиционной основе планируется проводить:

Фестиваль каратэ во всех регионах Узбекистана, посвящённый 7 октября — Всемирному дню каратэ;

во всех регионах Узбекистана, посвящённый 7 октября — Всемирному дню каратэ; международный турнир по каратэ и паракаратэ Uzbekistan Open ;

; трехэтапные (район/город, регион и республика) чемпионаты и кубки по каратэ по возрастным категориям, установленным Международной федерацией каратэ (WKF);

Чемпионат Узбекистана по каратэ среди государственных спортивно-образовательных учреждений.

Документом также предусмотрено открытие Центра развития каратэ Узбекистана при Министерстве молодёжной политики и спорта. В его задачи в том числе будет входить подготовка и повышение квалификации спортсменов, тренеров, судей и других специалистов по каратэ.