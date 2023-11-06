Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре пресекли попытку незаконно отправить гражданина в США, сообщила пресс-служба департамента.

В Самаркандской области граждане М. Х. и Д. Х пообещали гражданину Р. М. отправить его работать в США за 20 тысяч долларов.

При получении аванса в размере 15 тысяч долларов их задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

Напомним, за последние два года в США задержали более 13 тысяч граждан Узбекистана при попытке нелегального въезда в страну.