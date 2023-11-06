Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана призвало узбекистанцев в России не работать в неофициальных службах доставки.

По данным ведомства, у граждан Узбекистана, работающих в России, возникают проблемы при доставке продукции через интернет из одного адреса в другой за крупное денежное вознаграждение.

В частности, неофициальные курьерские службы предлагают доставку заказов, предположительно содержащих наркотики или другие запрещённые вещества (закладки). В результате сотрудники полиции задерживают курьеров и привлекают их к уголовной ответственности.

В Агентстве призвали не доставлять подозрительные посылки за крупную сумму денег или обязательно проверять товар.

Согласно российскому законодательству, за сбыт или доставку наркотиков предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Отметим, что в сентябре в Ярославской области России был задержан узбекистанец, который предположительно занимался доставкой наркотиков.

Агентство уже выступало с такими предупреждениями в декабре прошлого года, а также марте, мае и июле этого года.