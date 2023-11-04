Имбирный чай





В сезон простуд особой популярностью пользуется согревающий имбирный чай.

Гранатовый чай





Гранатовый чай — напиток невероятно роскошного оттенка и аромата.

Безалкогольный глинтвейн





Для приготовления глинтвейна лучше выбрать эмалированную или толстостенную посуду. Так напиток будет нагреваться равномерно.

Облепиховый чай





Этот вкусный напиток содержит большое количество полезных элементов, хорошо утоляет жажду и стимулирует иммунитет.

Тыквенный латте





Пряный тыквенный латте — настоящий осенний напиток, приготовленный с добавлением тыквенного пюре и ароматных специй.

Клюквенно-брусничный чай





Вкусный клюквенно-брусничный чай можно пить как в горячем, так и в холодном виде.

Цитрусовый чай





Для приготовления этого чая вам понадобится апельсин, лимон, яблоко и веточка мяты.

Согревающий йога-чай





Рецепт вкусного и согревающего чая, который отлично помогает избавиться от симптомов простуды и гриппа, расслабиться и восстановить силы.

Детское какао «как в кофейне»





Какао с маршмэллоу, шоколадками и взбитыми сливками — любимый напиток детей и взрослых.