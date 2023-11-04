Имбирный чай
В сезон простуд особой популярностью пользуется согревающий имбирный чай.
Гранатовый чай
Гранатовый чай — напиток невероятно роскошного оттенка и аромата.
Безалкогольный глинтвейн
Для приготовления глинтвейна лучше выбрать эмалированную или толстостенную посуду. Так напиток будет нагреваться равномерно.
Облепиховый чай
Этот вкусный напиток содержит большое количество полезных элементов, хорошо утоляет жажду и стимулирует иммунитет.
Тыквенный латте
Пряный тыквенный латте — настоящий осенний напиток, приготовленный с добавлением тыквенного пюре и ароматных специй.
Клюквенно-брусничный чай
Вкусный клюквенно-брусничный чай можно пить как в горячем, так и в холодном виде.
Цитрусовый чай
Для приготовления этого чая вам понадобится апельсин, лимон, яблоко и веточка мяты.
Согревающий йога-чай
Рецепт вкусного и согревающего чая, который отлично помогает избавиться от симптомов простуды и гриппа, расслабиться и восстановить силы.
Детское какао «как в кофейне»
Какао с маршмэллоу, шоколадками и взбитыми сливками — любимый напиток детей и взрослых.