Имбирный чай

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В сезон простуд особой популярностью пользуется согревающий имбирный чай.

Гранатовый чай

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Гранатовый чай — напиток невероятно роскошного оттенка и аромата.

Безалкогольный глинтвейн

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Для приготовления глинтвейна лучше выбрать эмалированную или толстостенную посуду. Так напиток будет нагреваться равномерно.

Облепиховый чай

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Этот вкусный напиток содержит большое количество полезных элементов, хорошо утоляет жажду и стимулирует иммунитет.

Тыквенный латте

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Пряный тыквенный латте — настоящий осенний напиток, приготовленный с добавлением тыквенного пюре и ароматных специй.

Клюквенно-брусничный чай

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Вкусный клюквенно-брусничный чай можно пить как в горячем, так и в холодном виде.

Цитрусовый чай

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Для приготовления этого чая вам понадобится апельсин, лимон, яблоко и веточка мяты.

Согревающий йога-чай

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Рецепт вкусного и согревающего чая, который отлично помогает избавиться от симптомов простуды и гриппа, расслабиться и восстановить силы.

Детское какао «как в кофейне»

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Какао с маршмэллоу, шоколадками и взбитыми сливками — любимый напиток детей и взрослых.