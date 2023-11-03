В течение ноября Yandex Go проведёт акцию помощи благотворительным организациям в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Принять участие может любой пользователь приложения, совершая поездки по пятницам. Акция распространяется на поездки во всех тарифах Yandex Go и во всех городах, где работает сервис.

По пятницам за каждые 10 км пути сервис за свой счёт начислит в пользу благотворительных организаций в Узбекистане по 50 сумов.

Итоговая сумма пойдёт на помощь партнёрам программы — объединению инвалидов Ташкента «Шароит плюс», благотворительной организации медико-социальной поддержки пациентов с буллезным эпидермолизом и ихтиозом «Капалак Болалар» («Дети-бабочки»), благотворительному фонду Ezgu Amal, который помогает онкологическим больным и фонду ONA, который поддерживает женщин, попавших в трудные жизненные ситуации.

Итоги акции подведут 28 ноября, в «Щедрый вторник», ежегодный день благотворительности. В этот день люди во всех странах мира рассказывают, как и кому помогают, а некоммерческие организации и бизнес объединяются для проведения благотворительных мероприятий.

«С октября 2022 года Yandex Go тесно сотрудничает с нашей организацией и предоставляет нам промокоды на поездки для наших сотрудников и пользователей наших социальных услуг. Подобная транспортная поддержка способствовала эффективной организации нашей деятельности по продвижению социальной инклюзии людей с инвалидностью в сфере образования, труда и расширению их прав и возможностей. Такие акции, как „Щедрый ноябрь“, имеют важную роль в повышении осведомлённости нашего общества об инклюзии людей с инвалидностью и помогают нам продолжать реализовывать социальные проекты для создания безбарьерного и инклюзивного общества для всех в Узбекистане», — сказала председатель «Шароит Плюс» Мухаббат Рахимова.

«Наш фонд помогает детям с диагнозом буллезный эпидермолиз и ихтиоз в Узбекистане. Участие в акции „Щедрый ноябрь“ — это возможность рассказать большему числу о нашей деятельности и получить дополнительные средства для помощи тем, кто больше всего в этом нуждается. Мы благодарны Yandex Go за возможность стать частью этой замечательной инициативы, которая позволяет каждому человеку внести свой вклад в создание благоприятной среды для детей с буллезным эпидермолизом и их семей», — поделился врач-дерматолог и представитель организации «Капалак Болалар» Мадамин Халдарбеков.