Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 ноября выступил на заседании совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). Его речь опубликовала пресс-служба главы государства.

В начале своей речи Шавкат Мирзиёев процитировал одного из основателей древнего тюркского государства Билга Хакана: «Возродись, мой тюркский народ, познай себя, чтобы возвыситься вновь!»

«В нынешнее стремительно меняющееся время […], несомненно, эти назидательные слова обретают особенно глубокий смысл. Голос наших братских народов, неразрывно связанных языком, религией и духовными ценностями, теперь ещё громче и сильнее звучит во всем мире», — сказал глава государства.

Президент Узбекистана также поздравил Казахстан, который недавно отметил День республики, Турцию со 100-летием со дня провозглашения республики и Азербайджан — с полным восстановлением территориальной целостности страны.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что ОТГ занимает «важное место в формирующихся сегодня новом миропорядке и системе международных институтов». «Территория нашей организации, охватывающая 160-миллионное население, также является регионом, обладающим большими экономическими возможностями», — сказал он, напомнив, что Узбекистан установил отношения стратегического партнёрства со всеми членами ОТГ.

Как сообщалось ранее, глава государства высказался по поводу конфликта между Израилем и Палестиной. «Призываем стороны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь и перейти к перемирию», — сказал Шавкат Мирзиёев. Он выступил за применение принципа «два государства для двух народов».

Президент Узбекистана напомнил, что нынешний форум проходит под названием «Тюркская эра». Он выдвинул предложения, направленные на расширение многосторонних и долгосрочных связей стран ОТГ.

Первое. «Наша главная цель — укрепление принципов взаимного уважения, доверия и открытости в рамках организации, совместное эффективное преодоление всех преград», — сказал он.

В этой связи президент Узбекистана предложил разработать Хартию Тюркского мира, «которая отразит единство и сплочённость тюркских народов, их великое прошлое, богатую культуру и исконные ценности».

«Предлагаю подготовить эту своеобразную и символическую энциклопедию с участием ведущих учёных и экспертов сферы», — добавил он.

Второе. В эти дни начинает работу Тюркский инвестиционный фонд. «В целях усиления промышленной кооперации между нашими государствами и реализации крупных инвестиционных проектов на следующем этапе мы должны также активизировать работу по созданию Тюркского банка развития. Готовы разместить это финансовое учреждение в Ташкенте», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Третье. Президент предложил эффективно задействовать возможности организуемого сейчас Исследовательского центра торгового сотрудничества тюркских государств. В дальнейшем, по словам президента, страны ОТГ должны реализовать меры, направленные на устранение барьеров в сфере торговли, внедрение новых механизмов наращивания объёмов экспорта и импорта и развитие платформ электронной торговли.

Четвертое. Для удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки Узбекистан поддерживает меры расширения потенциала Среднего коридора, заявил президент страны. Он добавил, что Узбекистан также является сторонником развития дополнительных многоотраслевых направлений, в частности, коридоров, проходящих через страны ОТГ к рынкам Китая, Южной Азии и Европы и цифровизации транспортных услуг.

Шавкат Мирзиёев предложил учредить Совет железнодорожных ведомств государств ОТГ и разместить дирекцию этой структуры в Узбекистане.

Пятое. Узбекистан заинтересован в развитии многопланового сотрудничества в сфере экологии". «Издревле наши предки жили в гармонии с природой. К сожалению, в настоящее время все более усиливается потребительское отношение к ней. От разного рода проблем, возникающих в результате изменения климата, серьёзно страдает все человечество. Такая ситуация требует от всех нас безотлагательных мер», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев предложил создать постоянно действующий на министерском уровне Тюркский экологический форум.

Шестое. «Убеждён, что наша креативно мыслящая, талантливая и целеустремлённая молодёжь в будущем построит новый Ренессанс тюркского мира», — сказал президент.

Он отметил, что в странах-участницах ОТГ осуществляется большая работа по глубокому изучению деятельности и научно-творческого наследия джадидов, живших в прошлом столетии.

«Мы приглашаем к активному участию ваших представителей в предстоящей международной конференции на тему „Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности“, которая пройдёт в нашей стране в декабре этого года с целью вывести на новый уровень работу в данном направлении», — сказал президент.

Для поддержки и стимулирования инициативной молодёжи он предложил открыть в Узбекистане Центр креативной молодёжи Тюркского мира.





Отдельно президент Узбекистана остановился на теме Афганистана. По его словам, сегодня на фоне усугубляющихся конфликтов и войн в других точках мира проблема Афганистана все дальше отодвигается с поля зрения международного сообщества.

«Призываем разработать конкретные механизмы, направленные на недопущение ослабления оказания гуманитарной помощи афганскому народу, решение острых социальных проблем в этой стране. Нам нужен мирный и стабильный Афганистан, активно участвующий в процессах регионального партнёрства и экономического сотрудничества со всеми соседями», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана заверил, что страна и впредь будет оказывать необходимую помощь афганскому народу. «Мы активно продолжим предоставление гуманитарной поддержки через логистический хаб и обучение афганских граждан в Образовательном центре в Термезе», — сказал он.

«Несомненно, наши братские народы, преодолевшие немало испытаний в своей истории и всегда находившие совместные решения проблем, и в будущем смогут воплотить свои великие дела», — заключил президент Узбекистана.