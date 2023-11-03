Суд по интеллектуальным правам России (СИП) отменил решение о взыскании крымским бизнесменом 257 млн рублей (33,8 млрд сумов по текущему курсу ЦБ) с Джизакского аккумуляторного завода, сообщает «Коммерсантъ».

Летом 2022 года предприниматель из Крыма Артем Палийчук обвинял завод в использовании зарегистрированного товарного знака KUCH без разрешения правообладателя. Под этим товарным знаком компания поставляла автомобильные аккумуляторы производителю грузовиков КамАЗ.

Джизакский аккумуляторный завод сообщал, что иск не подлежит рассмотрению в арбитражном суде РФ и не относится к российской юрисдикции, так как предприятие зарегистрировано в Узбекистане и выполняло непосредственные поставки товара только в пределах Узбекистана.

Арбитражный суд Крыма в апреле 2023 года вынес решение в пользу бизнесмена, аргументируя его тем, что требование возникло из причинения вреда на территории России.

Апелляционная инстанция России подтвердила первоначальное решение, но кассационная инстанция (СИП) поддержала позицию Джизакского завода относительно «искусственно созданной истцом подсудности» и направила дело на повторное рассмотрение.

Завод также заявил, что истец не использует в своей деятельности спорный товарный знак для индивидуализации аккумуляторов, в то время как это обозначение использовалось узбекской компанией до даты приоритета знака, о чем крымскому бизнесмену было известно на момент подачи заявки на регистрацию, отмечает издание. Сейчас продукция экспортируется под маркой JAZ Battery.

Кроме того, СИП предписал при новом рассмотрении дела разобраться, кто все-таки ввозил аккумуляторы в РФ, потому что Джизакский завод осуществлял поставки на разных условиях, в том числе и предполагающих отгрузку на территории Узбекистана, что исключает нарушение им исключительных прав в России.

Представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Евгения Рехлова отметила, что вопрос о подсудности может быть разрешён только после установления лица, ввозившего товар в РФ. Дело может быть передано по его адресу, по месту причинения вреда — с учётом того, что товары ввезены через Татарстанскую таможню, в Арбитражный суд Татарстана. Если окажется, что аккумуляторы в РФ ввозил не Джизакский завод, в иске должно быть отказано, отмечает юрист.

При установлении нарушителя суд должен оценить довод о злоупотреблении правом со стороны истца. Требуемая сумма компенсации «значительно превышает размер вероятных убытков», заявила Рехлова.

Джизакский аккумуляторный завод начал свою производственную деятельность в 2009 году. На предприятии трудятся до 600 человек, а производственная мощность составляет 1 млн аккумуляторов в год. Компания осуществляет экспорт своей продукции в Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан.