Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой создания единого алфавита для всех тюркских стран. Об этом он заявил во время выступления на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане 3 ноября, пишет Tengrinews.kz.

«Мы продолжаем наши усилия по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования, чтобы повысить наши человеческие отношения на основе нашего языка, культуры и истории. Безусловно, чтобы укрепить наше единство, очень важен язык. Единый алфавит тоже является важной составляющей, и здесь важна поддержка президентов. Предложение, которое выдвинул совет высшего образования [Турции] секретариату нашей организации, я уверен, будет рассмотрен нашей организацией», — сказал Эрдоган (цитата по Tengrinews.kz).

Это не первое обсуждение перехода тюркских государств на общий алфавит в рамках саммита ОТГ. Так, в 2022 году было принято решение сформировать Комиссию по созданию единого алфавита при ОТГ.

В Организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан являются странами-наблюдателями.