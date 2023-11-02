Власти Пакистана начали кампанию по задержанию и депортации афганских беженцев в Афганистан, пишет The Guardian. Месяц назад Исламабад предписал всем нелегальным мигрантам покинуть территорию Пакистана добровольно. Срок распоряжения истёк в ночь на 1 ноября.

«У нас есть данные о тех, кто незаконно находится в Пакистане. Мы ходим от двери к двери и провели геозонирование. Мы их задержим и депортируем. На данный момент у нас есть десятки арестованных по всей стране, в том числе в столице», — сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Пакистана Сарфраз Бугти.

По меньшей мере 200 тысяч человек уже вернулись в Афганистан из-за ужесточения миграционной политики Пакистана, сказал Бугти.

BBC отмечает, что, по словам афганцев, полиция задерживает и тех, кто успел получить специальную визу (Special Immigrant Visas) и считается в Пакистане легальными беженцами. По данным издания, 2 ноября на границе Пакистана и Афганистана в провинции Белуджистан скопились тысячи человек.

С критикой плана Пакистана по депортации «нелегальных» иностранных граждан выступили правозащитные организации, включая Amnesty International. В ООН также призвали власти страны прекратить депортацию афганцев во избежание «катастрофы в области прав человека».

«Мы считаем, что многие из тех, кому грозит депортация, в случае возвращения в Афганистан подвергнутся серьёзному риску нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение», — сказала представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани.

В настоящее время в Пакистане, по оценке ООН, проживает более двух миллионов афганцев без документов, не менее 600 тысяч из которых прибыли после возвращения талибов к власти в августе 2021 года.