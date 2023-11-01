С 1 ноября в Узбекистане вступил в силу ряд изменений в законодательстве, включая увеличение размера платежей за выдачу госномеров, введение новых требований для организаторов паломничества умра, интеграция дорожных камер на эстакаде аэропорта с системами СБДД и другое. Обзор подготовлен на основе данных Министерства юстиции и материалов «Газеты.uz».

Введение новых требований для организаторов паломничества умра

С 1 ноября предоставление услуг для паломничества умра узбекистанцам осуществляется только местными туроператорами. Они должны соответствовать следующим дополнительным требованиям:

резервирование средств в эквиваленте не менее 100 тысяч долларов в Фонд безопасного туризма;

назначение специалистов Управления мусульман Узбекистана руководителем группы паломников;

наличие в штате туроператора специалиста по религии (исламу);

не оказывать услуги несовершеннолетним гражданам;

предоставление услуг через партнёрскую организацию в Саудовской Аравии.

При этом, с них не будет взиматься плата за рассмотрение заявления о продлении лицензии и государственная пошлина за лицензию.

Интеграция дорожных камер на эстакаде аэропорта с системами СБДД

Дорожные камеры на эстакаде аэропорта Ташкента начали автоматически выписывать штрафы за превышение времени остановки и стоянку на жёлтой линии.

Повышение знаний хокимов в области градостроительства

Минстрой будет организовывать учебные занятия, направленные на повышение знаний руководителей местных хокимиятов и территориальных организаций в сфере градостроительства.

Обеспечение домохозяйств населения широкополосным интернетом

Минцифры начнёт реализовывать программу сотрудничества, направленную на доведение сетей широкополосного интернета до домохозяйств во взаимодействии с субъектами предпринимательства на основе принципа «последней мили».

Заключения по экологической и пожарной безопасности

Будет введён механизм приостановки финансирования, кредитования и других финансовых операций для объектов, не получивших положительного экологического экспертного заключения.

Будет запрещено проводить аукционы по земельным участкам несельскохозяйственного назначения, согласовывать проектно-сметную документацию объектов строительства, а также выдавать разрешения на использование объектов без получения положительного заключения органов государственного пожарного надзора.

Увеличение размера платежей за выдачу госномеров.

С 1 ноября пошлина за номера для легковых и грузовых машин, а также автобусов вырастет до 3,5 БРВ (сейчас — 1,5 БРВ), для мототранспорта — 1,75 БРВ (сейчас — 0,75 БРВ).

Переход кадровой документации госорганов на электронную платформу

Вся информация и документы по управлению человеческими ресурсами в республиканских и местных органах исполнительной власти будут формироваться и хранится на электронной платформе (за исключением военизированных структур и правоохранительных органов).

Центры социального обслуживания «Инсон»

С 1 ноября в районных (городских) центрах социального обслуживания «Инсон» будет внедрена система оказания психологической помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.