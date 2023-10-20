Водителей, превысивших допустимое время остановки на эстакаде международного аэропорта «Ташкент», начнут штрафовать. Установленные на эстакаде дорожные камеры теперь интегрированы с системами СБДД Узбекистана, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Напомним, въезд на эстакаду ташкентского аэропорта для пассажиров и провожающих открыт с июля 2021 года. Вместе с тем было определено время остановки для разных категорий транспорта: для легковых машин — до 5 минут, для туристических автобусов и микроавтобусов — до 10 минут. Запрещена остановка на жёлтой линии, разделяющей правую и левую части эстакады.

Все это время соблюдение правил проезда и регулирование движения по эстакаде контролировалось сотрудниками аэропорта.

С 1 ноября система будет работать автоматически — штрафы будут выписываться за превышение времени остановки и стоянку на жёлтой линии (стоянка запрещена).

На эстакаде одновременно могут находиться до 30 легковых автомобилей или, с учётом туристических автобусов, до 17 автомобилей. При планировании долгой остановки водителям рекомендуется воспользоваться парковкой у терминала вылета.