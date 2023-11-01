Египет впервые с начала обострения конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС открыл КПП «Рафах», чтобы пропустить иностранных граждан и раненых палестинцев, желающих покинуть сектор Газа, сообщает Русская служба Би-би-си.

В список иностранцев, которым разрешено покинуть анклав через «Рафах», вошли граждане Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, а также сотрудники Международного комитета Красного Креста.

Договорённость об открытии пропускного пункта «Рафах» была достигнута между Египтом, ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара и в координации с США, отмечается в сообщении.

Ожидается, что в среду через границу будут пропущены порядка 400 человек. С египетской стороны границы прибывающих ожидали машины скорой помощи, чтобы забрать тяжелобольных и раненых.

Ранее «Рафах» уже открывался для пропуска грузовиков с гуманитарной помощью — 20 машин въехали в сектор Газа 21 октября.