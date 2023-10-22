21 октября в сектор Газа прибыла первая автоколонна из 20 грузовиков с гуманитарной помощью после начала боевых действий, последовавших за нападениями ХАМАС на Израиль 7 октября. Колонна проехала через пограничный переход Рафах с Египтом, сообщает Служба новостей ООН.

Предметы первой необходимости для жителей Газы — продукты питания, вода и медикаменты — были предоставлены Египетским Красным полумесяцем и учреждениями ООН. Грузы приняли сотрудники Палестинского Красного полумесяца при поддержке ООН.

В рамках груза ЮНИСЕФ поставил более 44 тысяч бутылок питьевой воды — этого достаточно всего для 22 тысяч человек на 1 день.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс выразил надежду на то, что первая поставка помощи откроет возможность наладить постоянный безопасный маршрут по обеспечению населения Газы предметами первой необходимости, включая продовольствие, воду, лекарства и топливо. На данный момент Израиль отказывается разрешить поставку топлива.

Поставка помощи стала возможной в результате многодневных интенсивных переговоров со всеми заинтересованными сторонами. В Египет прибыл глава ООН Антониу Гутерриш, который в том числе посетил пункт Рафах на севере Синайского полуострова — это единственный открытый пункт пересечения границы с Газой.

У КПП с египетской стороны остаются сотни грузовиков, готовых доставить необходимую помощь в блокированный анклав, находящийся под израильскими бомбардировками.

«Первые поставки воды, пусть в ограниченном объёме, позволят спасти жизнь людей, но потребности в воде огромны, как и в продовольствии, топливе, медикаментах, товарах и услугах первой необходимости. Если мы не сможем постоянно поставлять гуманитарные грузы, мы столкнёмся с реальной угрозой вспышек опасных для жизни заболеваний», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что больницы в Газе достигли критической точки из-за нехватки лекарств и медицинских материалов, необходимых для лечения раненых и других пациентов.

За две недели эскалации насилия значительная часть инфраструктуры Газы, включая системы водоснабжения и канализации, превратилась в руины. В настоящее время в систему водоснабжения Газы поступает лишь 5% от обычного объёма воды, и почти 2,3 миллиона жителей Газы получают 3 литра воды в день на человека.

Фото: ООН / Эскиндер Дебебе.



Глава ООН Антониу Гутерриш в выступлении на Каирском саммите мира в субботу повторил призыв к немедленному, неограниченному и постоянному поступлению гуманитарной помощи в Газу, немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и безотлагательному прекращению огня.

Он заявил, что ничто не может оправдать нападение ХАМАС и акты терроризма против гражданского населения Израиля, однако эти чудовищные нападения не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа.

Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость соблюдения международного гуманитарного права, которое включает в себя защиту гражданского населения и отказ от нападений на больницы, школы и объекты ООН.

Он также призвал не упускать из виду «единственную реалистичную основу для настоящего мира и стабильности», а именно решение о сосуществовании двух государств для израильтян и палестинцев: «Пришло время действовать. Действовать, чтобы положить конец этому кошмару. Действовать, чтобы построить будущее, о котором мечтают дети Палестины, Израиля, региона и всего мира».