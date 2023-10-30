Начальником Инспекции по надзору в сфере транспорта назначен Жамшид Абдухамидович Каримов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

С февраля 2020 года он работал первым заместителем начальника Главного управления безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел — начальником Управления координации безопасности дорожного движения.

Ранее он также занимал должность первого заместителя управления безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Ташкента — командира бригады дорожно-патрульной службы.