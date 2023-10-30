Вечером 29 октября сотни человек ворвались в здание аэропорта Махачкалы (столица Дагестана, Россия) и на лётное поле перед посадкой самолёта из Тель-Авива. Они выкрикивали антисемитские лозунги и проверяли паспорта у приезжающих. «Газета.uz» рассказывает, что происходило в аэропорту в воскресенье.

Что произошло

Волнения в аэропорту Махачкалы начались около 20:00 по московскому времени перед прибытием рейса из Тель-Авива. Это были местные жители, решившие, что в Дагестан прилетают израильские беженцы, сообщает Русская служба Би-би-си. Некоторые из них пришли с флагами Палестины. Сначала собравшиеся проверяли паспорта у тех, кто выходил из аэропорта, в поисках граждан Израиля. Позднее толпа прорвалась в здание международного терминала и заблокировала его, а потом протестовавшие выбежали на взлётно-посадочную полосу. Часть людей пыталась пробраться внутрь борта.

На одном из видео видно, как толпа окружила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт. Кто-то кричит ему «Ты яхуд», а молодой человек пытается объяснить, что он узбек, но родился в Смоленске.

Органы правопорядка не вмешивались в происходящее, отмечает «Медуза». Полицейские лишь призывали в мегафон воздержаться от погрома и перекрытия дорог, а также говорили, что «понимают» собравшихся и готовы вместе с ними «встать и скандировать». Позже в аэропорт прибыл спецназ, которому удалось оттеснить протестующих с ВВП аэродрома. Маленькие группы протестующих оставались на территории аэропорта до глубокой ночи.

В результате беспорядков пострадали больше 20 человек. Раненые есть «как среди полицейских, так и среди гражданских лиц», сообщил Минздрав Дагестана. Двое человек находились в крайне тяжёлом состоянии.

Правоохранительные органы установили более 150 активных участников беспорядков, 60 человек были задержаны до выяснения обстоятельств.

Реакция властей

Управление Следственного комитета (СК) России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Глава СК Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования дела.

С критикой действий участников беспорядков выступили уполномоченная по правам человека, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, главный раввин России и другие. Глава Дагестана Сергей Меликов возложил ответственность за произошедшее Telegram-канал «Утро Дагестана», который «администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами».

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля выпустили совместное заявление, в котором выразили надежду, что российские правоохранительные органы защитят израильских граждан и евреев, «где бы они ни находились», а также «будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства».

Кремль заявил, что президент России Владимир Путин 30 октября проведёт «большое совещание», чтобы обсудить «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».

Антисемитские акции на Северном Кавказе