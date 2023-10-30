Вечером 29 октября сотни человек ворвались в здание аэропорта Махачкалы (столица Дагестана, Россия) и на лётное поле перед посадкой самолёта из Тель-Авива. Они выкрикивали антисемитские лозунги и проверяли паспорта у приезжающих. «Газета.uz» рассказывает, что происходило в аэропорту в воскресенье.
Что произошло
- Волнения в аэропорту Махачкалы начались около 20:00 по московскому времени перед прибытием рейса из Тель-Авива. Это были местные жители, решившие, что в Дагестан прилетают израильские беженцы, сообщает Русская служба Би-би-си. Некоторые из них пришли с флагами Палестины. Сначала собравшиеся проверяли паспорта у тех, кто выходил из аэропорта, в поисках граждан Израиля. Позднее толпа прорвалась в здание международного терминала и заблокировала его, а потом протестовавшие выбежали на взлётно-посадочную полосу. Часть людей пыталась пробраться внутрь борта.
- На одном из видео видно, как толпа окружила принятого за еврея мужчину и отобрала у него паспорт. Кто-то кричит ему «Ты яхуд», а молодой человек пытается объяснить, что он узбек, но родился в Смоленске.
- Органы правопорядка не вмешивались в происходящее, отмечает «Медуза». Полицейские лишь призывали в мегафон воздержаться от погрома и перекрытия дорог, а также говорили, что «понимают» собравшихся и готовы вместе с ними «встать и скандировать». Позже в аэропорт прибыл спецназ, которому удалось оттеснить протестующих с ВВП аэродрома. Маленькие группы протестующих оставались на территории аэропорта до глубокой ночи.
- В результате беспорядков пострадали больше 20 человек. Раненые есть «как среди полицейских, так и среди гражданских лиц», сообщил Минздрав Дагестана. Двое человек находились в крайне тяжёлом состоянии.
- Правоохранительные органы установили более 150 активных участников беспорядков, 60 человек были задержаны до выяснения обстоятельств.
Реакция властей
- Управление Следственного комитета (СК) России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Глава СК Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования дела.
- С критикой действий участников беспорядков выступили уполномоченная по правам человека, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, главный раввин России и другие. Глава Дагестана Сергей Меликов возложил ответственность за произошедшее Telegram-канал «Утро Дагестана», который «администрируется и регулируется с территории Украины — предателями, бандеровцами».
- Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля выпустили совместное заявление, в котором выразили надежду, что российские правоохранительные органы защитят израильских граждан и евреев, «где бы они ни находились», а также «будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства».
- Кремль заявил, что президент России Владимир Путин 30 октября проведёт «большое совещание», чтобы обсудить «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».
Антисемитские акции на Северном Кавказе
- Беспорядкам в аэропорту Махачкалы предшествовали ряд антисемитских акций на Северном Кавказе в прошедшие выходные, пишет Русская служба Би-би-си. В ещё одном из городов Дагестана Хасавюрте 29 октября собралась толпа у гостиницы, рядом с которой якобы заметили человека, похожего на ортодоксального еврея. После этого в гостинице повесили объявление о том, что «гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещё̈н» и что они там не проживают.
- В Нальчике неизвестные 29 октября подожгли строящийся еврейский культурный центр, бросив внутрь здания заженные автомобильные покрышки. На одной из стен центра также оставили надпись экстремистского характера.
- В Карачаево-Черкессии перед домом правительства собрались 500 человек, требовавших не пускать на территорию региона приезжих из Израиля, сообщает издание «Кавказский узел».