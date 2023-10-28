Алатская самса
Алатская самса (олот самса) — бухарская самса из тонкого теста с начинкой из мяса, лука и помидоров.
Жульен-самса
Жульен-самса — сочетание хрустящего теста с нежной сливочно-грибной начинкой.
Арабская самса с курицей
Особенность этой самсы — в оригинальной форме.
Слоёная тандыр-самса в духовке
В процессе готовки противень переворачивается вверх дном, благодаря чему самса получается более сочной и румяной.
Самса «Тюльпан»
Тесто готовится очень быстро и получается рассыпчатым, начинка в этой самсе из фарша.
Самса «Шедевр»
Эта самса выглядит интересно и необычно благодаря особой формовке.
Самса на шпажках с перепелиными яйцами
Очень простой рецепт красивой самсы с начинкой из мяса и перепелиных яиц.
Шашлык-самса
Предлагаем рецепт оригинальной косички с мясом на шпажках — шашлык-самса.
Слоёная самса
Классический рецепт домашней слоёной самсы.