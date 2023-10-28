Алатская самса





Алатская самса (олот самса) — бухарская самса из тонкого теста с начинкой из мяса, лука и помидоров.

Жульен-самса





Жульен-самса — сочетание хрустящего теста с нежной сливочно-грибной начинкой.

Арабская самса с курицей





Особенность этой самсы — в оригинальной форме.

Слоёная тандыр-самса в духовке





В процессе готовки противень переворачивается вверх дном, благодаря чему самса получается более сочной и румяной.

Самса «Тюльпан»





Тесто готовится очень быстро и получается рассыпчатым, начинка в этой самсе из фарша.

Самса «Шедевр»





Эта самса выглядит интересно и необычно благодаря особой формовке.

Самса на шпажках с перепелиными яйцами





Очень простой рецепт красивой самсы с начинкой из мяса и перепелиных яиц.

Шашлык-самса





Предлагаем рецепт оригинальной косички с мясом на шпажках — шашлык-самса.

Слоёная самса





Классический рецепт домашней слоёной самсы.