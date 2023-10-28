Министерство юстиции Узбекистана разработало проект указа президента о создание механизмов защиты окружающей среды, здоровья населения от воздействия вредных шумов и неприятных запахов.

Хотя в стране нет статистики обращений по поводу вредных шумов и неприятных запахов, в последнее время в СМИ все чаще появляются жалобы граждан на эти проблемы, которые создают неудобства и негативно влияют на здоровье населения, отметили в Минюсте.

На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует единый нормативно-правовой акт, регламентирующий вопросы противодействия негативному шумовому воздействию и неприятным запахам.

Действующие санитарные правила и нормы (СанПиН) устанавливают нормы только для отдельных видов шумов. В частности, отсутствуют СанПиН по световому шуму и запахам, не указаны световые нормы для объектов наружной рекламы с электронными дисплеями (LED, OLED, 3D), не предусмотрены нормы для оценки негативного воздействия ярких цветов на здоровье человека и периодичности их показа.

Световой шум (загрязнение) — это чрезмерный, неверно направленный искусственный свет. Главным источником светового загрязнения, которое сбивает биоритмы всех живых существ, включая людей, является не освещение улиц, а подсветка зданий, реклама и прожекторы.

По данным Минюста, регулирование этой сферы затрудняется тем, что не определены чёткие границы обязанностей государственных органов в сфере борьбы и предотвращения вредных шумов и неприятных запахов.

Проект предусматривает признание вредных шумов и неприятных запахов источниками вреда, наносящими прямой вред окружающей среде и здоровью населения.

Кроме того, планируется отнести к ночному время с 23:00 до 6:00 (сейчас отсутствует единое понятие ночного времени), время тишины — с 23:00 до 7:00 в будние дни, а в выходные и праздничные дни — с 21:00 до 8:00;

С 1 января 2024 года предлагается ввести ряд запретов в ночное время и во время тишины. В частности, будет запрещено:

создавать шумы, превышающие допустимый уровень шума от внешних и внутренних источников, в жилых помещениях и населённых пунктах;

создавать постоянные или временные шумы, которые соответствуют допустимому уровню, однако причиняют существенное беспокойство населению;

в населённых пунктах и средствах размещения (гостиницы, зоны отдыха и т. п. ) использовать устройства с электрическими и бензиновыми двигателями для автоматической мойки автомобилей и других предметов, для обрезки деревьев, газонокосилки и кусторезы;

) использовать устройства с электрическими и бензиновыми двигателями для автоматической мойки автомобилей и других предметов, для обрезки деревьев, газонокосилки и кусторезы; в населённых пунктах использовать звуковые устройства в автомобиле, в том числе транспортными средствами специальных служб с проблесковыми маячками синего, красного или сине-красного цвета;

проводить развлекательные мероприятия под открытым небом (музыкальные, концертные, спортивные, рекламные и т. п. ) в населённых пунктах;

) в населённых пунктах; проводить строительные и ремонтные работы в индивидуальных и многоквартирных домах, за исключением ситуаций, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, таких как проблемы с электро-, газо-, тепло- и питьевым водоснабжением.

Кроме того, в рамках проекта планируется создать систему «Единый геоинформационный портал вредных шумов и неприятных запахов».

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха Минюст также предложил использовать современные водораспылительные (микроклиматические) технологии, чтобы предотвратить выброс пыли и её распространение в окружающую среду при строительстве, ремонте и сносе зданий и сооружений.

В январе 2022 года Минюст разработал предложения по противодействию шуму, в их числе — установка шумомеров на автомобильных дорогах.