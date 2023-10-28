Министерство юстиции Узбекистана разработало проект указа президента о создание механизмов защиты окружающей среды, здоровья населения от воздействия вредных шумов и неприятных запахов.
Хотя в стране нет статистики обращений по поводу вредных шумов и неприятных запахов, в последнее время в СМИ все чаще появляются жалобы граждан на эти проблемы, которые создают неудобства и негативно влияют на здоровье населения, отметили в Минюсте.
На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует единый нормативно-правовой акт, регламентирующий вопросы противодействия негативному шумовому воздействию и неприятным запахам.
Действующие санитарные правила и нормы (СанПиН) устанавливают нормы только для отдельных видов шумов. В частности, отсутствуют СанПиН по световому шуму и запахам, не указаны световые нормы для объектов наружной рекламы с электронными дисплеями (LED, OLED, 3D), не предусмотрены нормы для оценки негативного воздействия ярких цветов на здоровье человека и периодичности их показа.
Световой шум (загрязнение) — это чрезмерный, неверно направленный искусственный свет. Главным источником светового загрязнения, которое сбивает биоритмы всех живых существ, включая людей, является не освещение улиц, а подсветка зданий, реклама и прожекторы.
По данным Минюста, регулирование этой сферы затрудняется тем, что не определены чёткие границы обязанностей государственных органов в сфере борьбы и предотвращения вредных шумов и неприятных запахов.
Проект предусматривает признание вредных шумов и неприятных запахов источниками вреда, наносящими прямой вред окружающей среде и здоровью населения.
Кроме того, планируется отнести к ночному время с 23:00 до 6:00 (сейчас отсутствует единое понятие ночного времени), время тишины — с 23:00 до 7:00 в будние дни, а в выходные и праздничные дни — с 21:00 до 8:00;
С 1 января 2024 года предлагается ввести ряд запретов в ночное время и во время тишины. В частности, будет запрещено:
- создавать шумы, превышающие допустимый уровень шума от внешних и внутренних источников, в жилых помещениях и населённых пунктах;
- создавать постоянные или временные шумы, которые соответствуют допустимому уровню, однако причиняют существенное беспокойство населению;
- в населённых пунктах и средствах размещения (гостиницы, зоны отдыха
и т. п.) использовать устройства с электрическими и бензиновыми двигателями для автоматической мойки автомобилей и других предметов, для обрезки деревьев, газонокосилки и кусторезы;
- в населённых пунктах использовать звуковые устройства в автомобиле, в том числе транспортными средствами специальных служб с проблесковыми маячками синего, красного или сине-красного цвета;
- проводить развлекательные мероприятия под открытым небом (музыкальные, концертные, спортивные, рекламные
и т. п.) в населённых пунктах;
- проводить строительные и ремонтные работы в индивидуальных и многоквартирных домах, за исключением ситуаций, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, таких как проблемы с электро-, газо-, тепло- и питьевым водоснабжением.
Кроме того, в рамках проекта планируется создать систему «Единый геоинформационный портал вредных шумов и неприятных запахов».
Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха Минюст также предложил использовать современные водораспылительные (микроклиматические) технологии, чтобы предотвратить выброс пыли и её распространение в окружающую среду при строительстве, ремонте и сносе зданий и сооружений.
В январе 2022 года Минюст разработал предложения по противодействию шуму, в их числе — установка шумомеров на автомобильных дорогах.