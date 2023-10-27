Правительство Узбекистана 4 октября приняло постановление (№527), касающееся социального партнёрства негосударственных некоммерческих организаций (ННО) с госорганами в рамках реализации проектов, финансируемых международными грантами (неофициальный перевод). Документом утверждено новое Положение о порядке согласования с органами юстиции получения средств и имущества ННО для реализации проектов, финансируемых из иностранных источников, на территории Узбекистана.

Новый порядок в некоторой степени упрощает процедуру получения денежных средств и имущества из внешних источников и сотрудничества ННО с госорганами при реализации международных грантовых проектов. Постановление также устраняет противоречия между предыдущими постановлениями №328 от 13 июня 2022 года и №858 от 9 октября 2019 года, которые теперь утратили силу.

Международный центр некоммерческого права (ICNL) приветствовал принятие постановления, отметив, что это стало результатом успешной адвокационной кампании узбекистанских ННО и «первым успехом такого рода за последние 25 лет в истории Узбекистана». Экспертная организация отметила, что правительство и Министерство юстиции провели активные консультации с ННО. Проект постановления был опубликован для общественного обсуждения, в Минюсте было организовано несколько встреч с представителями ННО. На основе этих консультаций ряд важных рекомендаций гражданского общества были отражены в постановлении.

Стоит объективно признать, что Минюст предпринял активные шаги по построению открытого диалога с ННО и представителями гражданского общества. Реакции на конструктивную критику о проблемах развития независимого гражданского общества сегодня свидетельствуют о более терпимой и доброжелательной позиции органов юстиции. Последняя встреча с ННО, организованная Минюстом 14 августа до принятия постановления, показала, что представители гражданского общества услышаны и многие их предложения были учтены при доработке документа.

Однако не все предложения ННО нашли отражение в окончательной версии постановления. Некоторые положения требуют разъяснения со стороны Минюста, чтобы гарантировать, что все заинтересованные стороны имеют правильное понимание положений нового порядка. Остаётся озабоченность по ряду таких вопросов, как сохранение разрешительного, а не уведомительного порядка согласования грантов ННО с регистрирующими органами, что, согласно анализу ICNL, по-прежнему чрезмерно ограничивает доступ ННО к источникам зарубежного финансирования.

Порядок согласования остался разрешительным

На последней встрече с ННО представители Минюста ссылались на закон «О негосударственных некоммерческих организациях», согласно статье 8 которого ННО обязаны «согласовывать с регистрирующим органом получение денежных средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц». Однако в законе не прописан порядок согласования и указано, что он определяется Кабинетом министров.

Порядок согласования не обязательно должен был быть разрешительного характера, когда необходимо получения одобрения от регистрирующего органа в получении международного гранта. К примеру, в постановлении №527 указаны случаи, когда уведомления регистрирующего органа за три рабочих дня до поступления средств будет достаточно — это правило применяется только по отношению к финансовым средствам международных организаций, участникам которых является Узбекистан, при получении международной гуманитарной помощи, через регулируемые правительством механизмы привлечения средств безвозмездного содействия на основании постановления Кабмина №786 от 29 декабря 2021 года и других прописанных случаев. Чаще всего подобные случаи относятся к так называемым ГОНГО, или системообразующим ННО, учреждённым различными постановлениями правительства, а не к самоинициативным ННО.

В новом положении в названии главы 2 о порядке согласования ННО получения денежных средств и имущества из внешних источников было добавлено слово «уведомление» (на узбекском — «хабардор қилиш»). Однако данное поверхностное изменение не меняет сути разрешительного характера согласования международных грантов. Представители ННО ранее предлагали кардинально пересмотреть разрешительный порядок согласования, чтобы Минюст получал необходимую информацию о получаемом гранте или имущества только в качестве уведомления.





Сокращён срок подачи в регистрирующий орган заявления в письменной или электронной форме — с 25 до 20 дней до даты получения зарубежного финансирования или имущества со стороны ННО. Данное обязательство может быть обременительным и для международного донора, и для ННО, которая получает грантовые средства, потому что это будет затягивать процесс получения одобрения от регистрирующего органа. Уведомительный порядок, предложенный представителями ННО, подразумевал согласование в течение 3 рабочих дней после поступления грантовых средств.

Порог для согласования остался прежним

Представители Минюста приняли во внимание предложение ННО о повышении суммы минимального порога согласования зарубежных грантов со 100 БРВ (33 млн сумов, или 2702 долларов США по курсу ЦБ на 22 октября 2023 года) на 200 или даже 500 БРВ. Однако в принятом порядке данный порог остался неизменным — если общая сумма грантов и имущества, получаемого, из-за рубежа превышает 100 БРВ в течение календарного года, ННО обязана согласовывать это с регистрирующим органом.

При этом требование к общей сумме денежных средств и активов, полученных ННО за один календарный год, как правило, применяется отдельно для каждого внешнего источника. Учитывая, что в первоначальной версии такого правила не было, это изменение можно считать позитивным, потому что ранее минимальный порог применялся к общей сумме всех грантов и/или имущества, полученных ННО в течение года. Теперь независимо от количества внешних источников данное правило применяется для каждого источника финансирования отдельно.

Иными словами, если ННО получает пять грантов от различных доноров в течение одного календарного года и сумма каждого гранта не превышает 100 БРВ, то ННО не обязано согласовывать каждый грант. Тем не менее, формулировка данного правила расплывчата, и было бы хорошо получить официальное разъяснение Минюста, чтобы внести ясность в данный вопрос в целях избежания ошибок со стороны ННО и их международных доноров.

ННО могут давать предложения по «национальному партнёру»

Предложения ННО привлекать национального партнёра для реализации международных грантовых проектов в добровольном порядке было отражено в утверждённом Кабмином положении. Глава 4 положения теперь даёт право ННО внести предложение регистрирующему органу касательно «национального партнёра» (данный термин ранее использовался в постановлении Кабмина №328 от 13 июня 2022 года).

Однако ННО не может полностью отказаться от привлечения государственной организации в реализацию своего проекта, если сочтёт, что такое сотрудничество не является целесообразным исходя из целей и задач проекта.

В тексте положения теперь речь идёт о государственной организации для оказания организационно-методического обеспечения ННО в рамках реализации международного грантового проекта. Органы юстиции должны затем официально закрепить государственную организацию за ННО, если сумма проекта превышает 1000 БРВ (27027 долларов по курсу на 22 октября). Но если стоимость гранта меньше указанной суммы, то ННО по своему усмотрению или при поддержке регистрирующего органа вправе привлечь государственную организацию для эффективной реализации международного грантового проекта.

Если госорган нарушает требования настоящего пункта положения, вмешиваясь в реализацию грантового проекта, то ННО может подать заявление в регистрирующий орган, чтобы он принял «определённые законодательством меры воздействия в отношении соответствующей государственной организации».

Согласно постановлению, государственные организации в срок до 15 октября 2023 года, а с 1 января 2024 года — ежегодно обязаны направлять в Минюст информацию (ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты) о заместителе руководителя по сотрудничеству с ННО. Более того, при разработке целевых индикаторов госоргана отныне будут учитываться показатели эффективности сотрудничества с ННО. С1 января Минюст должен обеспечить открытый доступ к информации о представителях госорганов, курирующих работу с ННО, результатах реализации международных грантов проектов ННО и прочую информацию.

Персональные данные не будут выставляться в открытом доступе

Предложения ННО о том, что проект постановления противоречит и не стыкуется с требованием закона «О персональных данных», были приняты, и окончательный текст постановления был приведён в соответствие с законом. Теперь в информации об участниках проекта должно указываться лишь название международных (иностранных) организаций и гражданство экспертов иностранных государств.

В течение одного месяца со дня завершения проекта ННО обязана опубликовать информацию о результатах его реализации на электронном портале ННО e-ngo.uz, с приложением отчётов и документов, представленных внешнему источнику, профинансировавшему проект. В форме заявления ННО регистрирующему органу также убрали вопросы, касающиеся, персональных данных представителя донорской организации и оставили лишь ФИО руководителя. Напомним, представители ННО утверждали, что такие подробные персональные данные обычно сложно получать от руководителей донорских организаций, и не все могут давать разрешение на использование подобных данных.

Порядок обжалования не конкретизирован

Пункт 31 постановления предоставляет право ННО в связи с отказом в предоставлении средств и имущества регистрирующего органа, а также неправомерными действиями государственной организации, организационно и методически обеспечивающей проект, подать жалобу в порядке, установленном законодательством. Несмотря на предложения ННО вместо отсылочной нормы, конкретизировать данный порядок, этого не было сделано.

В связи с этим у ННО должно быть право на обжалование решения органов юстиции, а также незаконных действий и решений государственных организаций в судебном порядке. В настоящее время законодательство Узбекистана не предусматривает никакого порядка обжалования со стороны ННО в подобных случаях.

В целом, как уже отмечено, многие предложения ННО и гражданского общества были учтены Министерством юстиции. Несмотря на то, что порядок согласования ННО международных грантовых проектов де юре является «уведомительным», де факто он остаётся разрешительным и зависит от одобрения регистрирующим органом получения того или иного гранта или имущества, получаемого из-за рубежа. Радует, что ННО могут давать свои предложения касательно привлечения государственной организации для реализации грантового проекта, и что функции и полномочия госорганов ограничены во избежание вмешательства госорганов в деятельность ННО, согласно закону об ННО.

Интересен тот факт, что принятое постановление ссылается на закон об ННО и имплементацию восьмой Рекомендации стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Кабмин постановляет, что целью документа является «дальнейшее развитие социального партнёрства и международного сотрудничества в общественно полезных программах и проектах ННО». Однако в постановлении не упоминается закон «О социальном партнёрстве», который был призван регулировать сотрудничество госорганов с ННО. На самом деле постановление №527 должно было служить одним из инструментов реализации закона о социальном партнёрстве и соответствовать его основным принципам, согласно статье 4.

Нельзя отрицать, что рисков финансирования преступной деятельности в сфере ННО не так много. Зарегистрированные самоинициативные ННО проходят тщательную проверку в изнурительном процессе регистрации в органах юстиции, а большинство международных доноров работают уже много лет после регистрации и аккредитации в Узбекистане. Уведомительный порядок согласования ННО международных грантов подразумевал бы наличие большего доверия со стороны правительства тем ННО, кто прошёл проверку годами на свою законопослушность и выполнение поставленных ими целей и задач в рамках их зарегистрированных уставов.

Обременительные меры контроля над финансовыми потоками ННО не могут быть оправданы реализацией Рекомендации 8 ФАТФ и могут дать обратный эффект, снизив позиции Узбекистана в международных организациях касательно свободной и независимой деятельности гражданского общества. В связи с этим соответствующим госорганам совместно с активным участием самоинициатиных ННО необходимо разработать риск-ориентированный подход (РОП) для разработки мер, определению органа и механизмов по предупреждению и предотвращению рисков, связанных с финансированием терроризма и других незаконных целей в сфере ННО.

Применение нового порядка работы ННО с международными грантами выявит на практике проблемы, с которыми ННО и доноры могут столкнуться в процессе согласования с регистрирующими органами. Поэтому в процессе «обкатки» нового порядка независимая группа ННО и гражданских активистов начала осуществлять общественный мониторинг процесса реализации постановления №527. Представители ННО могут заполнить анкету (информацию можно предоставить анонимно).

О том, как ННО добивались пересмотра постановления, можно прочитать в материалах по теме, приведённых ниже.

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