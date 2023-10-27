В Узбекистане могут ввести административную ответственность за нарушение требований о государственном языке при распространении рекламы — от 5 до 7 базовых расчётных величин (от 1,6 млн до 2,3 млн сумов), сообщила Norma.uz.

Согласно закону «О рекламе», реклама на территории Узбекистана распространяется на государственном языке. Перевод рекламы может быть продублирован на других языках при соблюдении следующих требований:

перевод рекламы на других языках не должен искажать её основной смысл на госязыке;

перевод внешней рекламы на другие языки должен быть размещён горизонтально в нижней части текста рекламы и не должен превышать 40% общей площади рекламы;

шрифт перевода на других языках должен быть меньше шрифта рекламы на государственном языке;

перевод рекламы на других языках, распространяемых на теле- и радиоканалах, а также в печатных изданиях, не должен превышать 20% от ежедневного общего объёма рекламы.

Вышеуказанные требования не распространяются на рекламу, размещаемую:

в печатных изданиях и иных видах издательской продукции, публикуемых исключительно на иностранных языках;

в ходе трансляции теле-, радио-, видео-, кинохроникальных программ и иных материалов СМИ, осуществляющих вещание на иностранных языках;

на информационных сайтах в интернете, размещающих материалы исключительно на иностранных языках.

Проект может быть изменён, дополнен или отклонен.