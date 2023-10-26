По меньшей мере 22 человека погибли и более 50 пострадали в результате массовой стрельбы в городе Льюистон в американском штате Мэн, сообщает CNN.

По данным правоохранительных органов, стрельба произошла в двух местах — баре Schemengees и боулинге Sparetime Recreation. Местных жителей призвали оставаться в укрытиях, в школах отменили занятия.

Открывший стрельбу опознан как 40-летний Роберт Кард. Полиция все ещё ведёт розыск подозреваемого, предупреждая, что он вооружён и крайне опасен.

По информации Washington Post, Кард — армейский резервист, в начале 2023 года он боролся с психическими проблемами, а летом две недели провёл в психиатрической больнице.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся и продолжит получать оперативную информацию.