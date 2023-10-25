На второй день IV Параазиатских игр в китайском Ханчжоу спортсмены из Узбекистана завоевали ещё 18 медалей — 6 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Каноэ

Каноист Хасан Кулдашев в категории KL3 первым перешёл финишную черту (42.258 секунд) и завоевал золотую медаль, опередив представителей Казахстана и Индии.

Среди женщин (категория KL3) каноистка Шахноза Мирзаева выиграла золотую медаль (50.680 секунд).

Ещё одно «золото» в этой дисциплине среди мужчин (категория VL3) завоевал Хайтмурод Шеркузиев, который первым пересёк финишную черту с результатом 49.345 секунд.

Лёгкая атлетика

10-ю золотую медаль для делегации Узбекистана завоевал атлет Дониёр Салиев, который выступил по прыжкам в длину (категория Т12) и установил результат 7,28 метра.

Атлетке Нозимахон Каюмовой удалось завоевать медаль для делегации Узбекистана. Выступая в программе метания копья (категория F13) Каюмова установила результат 43,36 м и удостоилась серебряной награды.

Ещё одна спортсменка Узбекистана Наталья Семёнова приняла участие в программе метания копья (категория F56). Ей удалось установить показатель 17,40 м и стать серебряным призёром.

Нурхон Курбанова, выступавшая в толкании ядра (категория F54), с результатом 7,34 м, стала второй и удостоилась серебряной медали.

Представитель сборной Узбекистана по паралёгкой атлетике Иззат Тургунов вошёл в список призёров Пара Азиатских игр. Выступив по прыжкам в длину (категория Т36) Тургунову удалось показать результат 5,55 м и получить «серебро».

15-летняя спортсменка из Узбекистана Шахина Йигиталиева, выступая в программе метания копья (категория F46), удостоилась титула чемпионки Параазиатских игр. Результат атлетки — 40,90 м — был признан новым рекордом Параазиатских игр.

Атлетка Мохигул Хамдамова пополнила копилку делегации Узбекистана «бронзой». В программе толкания ядра среди женщин в категории F54 она заняла третье место с результатом 9,31 м.

Тхэквондо

Тхэквондисты из Узбекистана завоевали три бронзовые медали. Первую медаль завоевал Кудрат Хайдаров, выступающий в весовой категории до 63 кг. В поединке за третье место он одолел спортсмена из Южной Кореи со счётом 36:22.

Вторую «бронзу» завоевала тхэквондистка Кумуш Ходжаева, выступающая в весовой категории до 57 кг (категория J2). Она одолела соперницу из Японии со счётом 10:0.

Третью «бронзу» в копилку сборной Узбекистана добавил Жавохир Аликулов (до 70 кг), победивший соперника из Монголии.

Плавание

В плавании на 400 метров вольным стилем среди мужчин (категория S13) узбекистанцы завоевали две медали. Дмитрий Хорлин удостоился золотой награды (4:24.68), а Фирдавсбек Мусабеков — бронзовой (4:28.59). Второе место занял представитель Китая.

Позже в этот же день соревнований Фирдавс Мусабеков завоевал вторую медаль — серебряную — на дистанции 100 метров брассом в категории S13. Показав результат 1:08:36, пловец получил «серебро», уступив первое место представителю Казахстана.

Дзюдо

Дзюдоисты из Узбекистана также добавили две медали в копилку национальной делегации. Выступая в весовой категории до 73 кг, Феруз Саидов завоевал серебряную медаль, Учкун Куронбоев — бронзовую.

На момент публикации Узбекистан завоевал 45 медалей (13 золотых, 16 серебряных и 16 бронзовых) и занимает пятое место в общекомандном зачёте. В первую четвёрку вошли Китай, Иран, Япония и Таиланд.



