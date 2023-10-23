Министерство обороны Узбекистана отремонтировало вертолёт Военно-воздушных сил Кыргызстана МИ-8МТВ и передало его обратно, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Специалисты двух стран провели испытательные полёты вертолёта. «Он полностью готов к эксплуатации», — добавили в пресс-службе.

Ремонт был проведён Чирчикским авиаремонтным заводом в Ташкентской области.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также прокомментировал это событие на своей Facebook-странице.





По его словам, в соответствии с договорённостью, достигнутой президентами двух стран, в 2021 году Узбекистан предоставил Кыргызстану в качестве безвозмездной гуманитарной помощи военный вертолёт МИ-8МТВ.

После этого один из таких же вертолётов в парке военных воздушных судов Кыргызстана был передан Чирчикскому авиационному ремонтному заводу Узбекистана для проведения капитального ремонта.

«Министерство обороны Узбекистана полностью взяло на себя проведение ремонтных работ», — отметил Садыр Жапаров.





Специалисты Минобороны Кыргызстана приняли вертолёт и доставили его из Чирчика через Ош в Бишкек.

«Все это, конечно же, стало возможным при поддержке и контроле президента Узбекистана, уважаемого Шавката Мирзиёева. В этой связи выражаю глубокую благодарность Шавкату Миромоновичу», — подчеркнул Садыр Жапаров.