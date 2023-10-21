Простой хлеб без дрожжей
Этот бездрожжевой содовый хлеб отлично подойдёт для бутербродов к завтраку.
Японский молочный хлеб «Хоккайдо»
Молочный хлеб «Хоккайдо» — это мягкая, нежная и пышная выпечка, которая долго остаётся свежей.
Чесночный хлеб
Хрустящий и ароматный хлеб с чесночным маслом.
Содовый хлеб
Когда нет времени на замес и расстойку теста, вас выручит рецепт быстрого в приготовлении содового хлеба.
Турецкий хлеб (Рамазан пиде)
Если вы любитель турецкой кухни, то обязательно попробуйте испечь хлеб по этому рецепту.
Ирландский хлеб
Бездрожжевой хлеб — простой рецепт, по которому хлеб можно печь каждый день.
Хлеб с жареным луком
Ещё один рецепт — хлеб с жареным луком в духовке.
Красивый хлеб
Хлеб получается нежный, с хрустящей корочкой, его удобно делить на кусочки и подавать к столу.
Классический домашний хлеб
Вкусный, воздушный и ароматный домашний хлеб.