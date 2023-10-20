Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес приговор 36-летнему мужчине, зарезавшему двух дочерей и сына в возрасте 13, 12 и 10 лет. Об этом Газете.uz сообщил пресс-секретарь Самаркандского областного суда Садриддин Набиев.

Ранее мы сообщали, что мужчина убил своих детей кухонным ножом после конфликта по телефону с женой, которая работает в Израиле. После содеянного он нанёс себе ножевое ранение в левую часть груди и потерял сознание.

Согласно материалам уголовного дела, на момент происшествия мужчина не находился под воздействием наркотиков.

«Моя жена сказала, что мы больше не будем жить вместе, что у неё есть свой мир. Она потребовала, чтобы я оставил детей в родительском доме», — заявил мужчина в интервью передаче Davr.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в, «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух или более лиц, находившихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) Уголовного кодекса и приговорил его к пожизненному заключению.