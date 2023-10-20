18 октября в Лондоне в рамках третьего международного форума O’zbekistonlik («Узбекистанец») прошли премьера четвёртого эпизода фильма об узбекистанцах, добившихся успеха за рубежом, «O‘zbekistonlik», и презентация нового глянцевого журнала Uzbekistan’s Club.

В форуме приняли участие более 200 узбекистанцев, прибывших из разных стран, а также бизнесмены, дипломаты и общественные деятели Великобритании. Среди участников был президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Цель форумов O’zbekistonlik — создать глобальный нетворкинг между соотечественниками по всему миру и представить Узбекистан как страну интеллектуальных, талантливых и трудолюбивых идей. Ранее такие же форумы проходили в Берлине (Германия) и Париже (Франция).

Героями нового фильма «O‘zbekistonlik» стали директор ЕБРР Камола Махмудова и доктор Кембриджского университета, биолог Темур Юнусов (видео).

Гости форума ознакомились с первым выпуском нового глянцевого журнала Uzbekistan’s Club. Он будет выходить два раза в год на узбекском и английском языках. В Ташкенте журнал будет распространяться бесплатно в популярных общественных местах, а за рубежом — через дипломатические представительства страны.

В первом номере журнала представлен рейтинг топ-20 прогрессивных узбекистанцев по версии редакции. Он будет составляться регулярно, чтобы привлекать общественное внимание к деятельности этих людей.

Журнал намерен популяризировать концепцию ESG (коммерческая деятельность, которая строится на ответственном отношении к окружающей среде, высокой социальной ответственности, высоком качестве корпоративного управления). Для этого редакция учредила национальный топ-7 социальной ответственности бизнеса. В первом номере перечислены лучшие проекты в этой сфере по версии редакции.





На форуме также были представлены онлайн-платформа Uzbekistan’s.Club и одноимённые мобильные приложения (Android, iOS). Через платформу желающие могут присоединиться к инициативам клуба, познакомиться с новостями диаспоры, а соотечественники — стать резидентами клуба, отправив бесплатную заявку.

В ноябре, декабре и январе планируется показ новых эпизодов сериала «O'zbekistonlik. Student», который рассказывает о студентах из Узбекистана, обучающихся в лучших вузах мира. Следующий сезон будет посвящён американским вузам.

Uzbekistan’s Club — международная некоммерческая негосударственная организация. Её проекты реализуются за счёт поддержки партнёров и спонсоров. Спонсорами форума Uzbekistan’s Club выступили мобильный оператор Ucell, Туринский политехнический университет и авиакомпания Uzbekistan Airways.

Следующий форум запланирован в США. Мероприятия пройдут весной 2024 года.