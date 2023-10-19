Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов в четверг в Бухаре принял министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

Министры отправились на полигон «Бухара», где состоялась официальная церемония встречи военной делегации.

Баходир Курбанов, приветствуя коллегу, отметил, что двустороннее сотрудничество в сфере обороны между Узбекистаном и Азербайджаном служит укреплению армий обеих стран.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, об организации регулярных взаимных визитов делегаций из специалистов обеих стран.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о военном сотрудничестве на 2024 год.

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