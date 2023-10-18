В социальных сетях распространилось видео повреждённого аварией автовоза с автомобилями BYD.

В пресс-службе УВД Ферганской области «Газете.uz» сообщили, что инцидент произошёл 17 октября на 345-м километре международной автодороги А373 «Ташкент — Ош».

Водитель автовоза Shaanxi, перевозившего шесть автомобилей BYD, столкнулся с грузовиком MAN, который остановился на перекрёстке на красный свет светофора.

В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники УБДД Алтыарыкского района проводят расследование.