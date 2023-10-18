18 октября в 8:47 на неохраняемом железнодорожном переезде в Сурхандарьинской области пригородный пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем Spark, сообщила компания «Узбекистон темир йуллари».





Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения с машиной, водитель которой нарушил правила движения. Инцидент произошёл на перегоне Шурчи — Хайрабад.





Водитель Spark был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался.

Пассажиры поезда не пострадали. Тепловоз получил повреждения передней части.

Правоохранительные органы ведут следственные мероприятия.