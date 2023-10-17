Три человека погибли в результате ДТП в ночь на 16 октября на улице Садриддина Айни в Самарканде. Детали «Газете.uz» сообщили в пресс-службе УБДД Самаркандской области.

Автомобилем Nexia управлял 17-летний подросток, в салоне находились двое его друзей. Водитель не справился с управлением и въехал в бетонный разделитель, машина вылетела на встречное направление и ударилась в дерево, после чего загорелась.

Водитель скончался на месте происшествия. Два пассажира скончались в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим ТС, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана.