Служба государственной безопасности задержала сотрудников налоговой инспекции Ташкентской области и государственной инспекции труда Каракалпакстана при получении взятки, сообщила пресс-служба силового органа.

Старший инспектор Янгиюльской районной налоговой инспекции Ташкентской области и начальник филиала Янгиюльской городской налоговой инспекции вступили в сговор и потребовали 5000 долларов в обмен на погашение налоговой задолженности хозяйствующего субъекта.

В ходе оперативных действий старший инспектор налоговой инспекции был задержан с вещественными доказательствами при получении 4500 долларов из общей запрошенной суммы.

В отношении указанных должностных лиц возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 210 (Получение взятки путём вымогательства по предварительному сговору группой должностных лиц). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В другом случае сотрудник государственной инспекции труда Министерства занятости и сокращения бедности Каракалпакстана получил 10 тысяч долларов в обмен на заключение о том, что двое рабочих, которые погибли при пожаре на предприятии по переработке корня солодки, были официально трудоустроены.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 (Получение взятки путём вымогательства). К нему также применена мера пресечения в виде заключения под стражу.