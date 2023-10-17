Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибыв 17 октября в Китай, в отведённой для него резиденции принял председателя индустриально-промышленного холдинга Amer International Ван Вэньина, сообщила пресс-служба главы государства.

Amer International осуществляет проекты в области высоких технологий, электроники и промышленности полупроводников, добывающей и перерабатывающей отраслях. Компания имеет портфель активных проектов в Китае и за пределами страны общей стоимостью свыше 60 млрд долларов.

Ван Вэньин подчеркнул, что компания рассматривает Узбекистан в качестве главного направления развития бизнеса в регионе Центральной Азии.

На встрече были обсуждены проекты по глубокой переработке и производству медной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая электротехнические товары, аккумуляторные батареи для электромобилей, микроэлектронику и полупроводники.

Достигнута договорённость об участии председателя компании Amer International в работе Совета иностранных инвесторов и открытии регионального офиса в Узбекистане, а также принятии «дорожной карты» по ускорению совместных инновационных проектов.