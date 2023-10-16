Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17−18 октября посетит Пекин с рабочим визитом для участия в мероприятиях третьего Международного форума «Один пояс, один путь». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня саммита включены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, усиления транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, продвижения программ «зелёного» развития, цифровизации и другие.

Будут подведены основные итоги многостороннего партнёрства за прошедшие 10 лет, а также определены новые задачи взаимодействия на перспективу.

Ожидается, что Шавкат Мирзиёев выступит с программной речью на пленарной сессии форума и изложит своё видение актуальных вопросов международного сотрудничества в рамках инициативы «Пояса и пути».

Программой пребывания предусмотрено проведение переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, а также других двусторонних встреч.