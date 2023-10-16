Президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что палестинская группировка ХАМАС должна быть полностью уничтожена, но выступил против оккупации сектора Газа Израилем.

В ходе беседы журналист спросил Байдена, поддерживает ли он израильскую оккупацию сектора Газа на этом этапе палестино-израильского конфликта.

«Это было бы большой ошибкой. То, что произошло в Газе, на мой взгляд, связано с ХАМАС, а радикалы ХАМАС не представляют весь палестинский народ. И я думаю, будет ошибкой со стороны Израиля снова оккупировать Газу. Но зайти и достать экстремистов… — это необходимо», — ответил президент США.

На уточняющий вопрос о том, считает ли Байден, что нужно полностью ликвидировать ХАМАС, тот ответил утвердительно.

«Да, я так считаю. Но должна быть палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства», — сказал он, уточнив, что речь идёт о решении, предусматривающим существование двух государств.

«Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьёзные последствия, как и Холокост. И поэтому я считаю, что Израиль должен ответить… ХАМАС — это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями», — добавил президент США.

При этом Байден выразил уверенность, что Израиль будет соблюдать правила ведения войны. Он также сообщил, что его администрация сейчас ведёт переговоры с властями Израиля и Египта, чтобы организовать гуманитарный коридор для вывода мирных жителей Газы.

В ответ на заявления Байдена посол Израиля в ООН Гилад Эрдан сказал, что Израиль не заинтересован в оккупации Газы.

«У нас нет интереса оккупировать Газу или остаться в Газе, но, поскольку мы сражаемся за своё выживание, и, как отметил сам же президент Байден, единственный способ — это уничтожить ХАМАС, то нам придётся сделать все, что необходимо для уничтожения их сил и средств», — подчеркнул израильский посол в эфире телекомпании CNN.

Посол Израиля в США Майкл Херцог также сказал CNN, что его страна не намерена оккупировать сектор Газа после окончания конфликта и «не желает управлять жизнями более чем двух миллионов палестинцев».