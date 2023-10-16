Президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что палестинская группировка ХАМАС должна быть полностью уничтожена, но выступил против оккупации сектора Газа Израилем.
В ходе беседы журналист спросил Байдена, поддерживает ли он израильскую оккупацию сектора Газа на этом этапе палестино-израильского конфликта.
«Это было бы большой ошибкой. То, что произошло в Газе, на мой взгляд, связано с ХАМАС, а радикалы ХАМАС не представляют весь палестинский народ. И я думаю, будет ошибкой со стороны Израиля снова оккупировать Газу. Но зайти и достать экстремистов… — это необходимо», — ответил президент США.
На уточняющий вопрос о том, считает ли Байден, что нужно полностью ликвидировать ХАМАС, тот ответил утвердительно.
«Да, я так считаю. Но должна быть палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства», — сказал он, уточнив, что речь идёт о решении, предусматривающим существование двух государств.
«Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьёзные последствия, как и Холокост. И поэтому я считаю, что Израиль должен ответить… ХАМАС — это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями», — добавил президент США.
При этом Байден выразил уверенность, что Израиль будет соблюдать правила ведения войны. Он также сообщил, что его администрация сейчас ведёт переговоры с властями Израиля и Египта, чтобы организовать гуманитарный коридор для вывода мирных жителей Газы.
В ответ на заявления Байдена посол Израиля в ООН Гилад Эрдан сказал, что Израиль не заинтересован в оккупации Газы.
«У нас нет интереса оккупировать Газу или остаться в Газе, но, поскольку мы сражаемся за своё выживание, и, как отметил сам же президент Байден, единственный способ — это уничтожить ХАМАС, то нам придётся сделать все, что необходимо для уничтожения их сил и средств», — подчеркнул израильский посол в эфире телекомпании CNN.
Посол Израиля в США Майкл Херцог также сказал CNN, что его страна не намерена оккупировать сектор Газа после окончания конфликта и «не желает управлять жизнями более чем двух миллионов палестинцев».
- Боевые действие между Израилем и группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа, продолжаются больше недели. Новое обострение конфликта случилось 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильской территории и прорвались в приграничные районы страны. Жертвами атаки, по последним данным, стали более 1400 человек, включая иностранных граждан, почти 200 человек были взяты в заложники.
- Израиль в ответ начал наносить авиаудары по сектору Газа, власти страны официально объявили войну ХАМАС. По данным Минздрава Палестины, в анклаве в результате бомбардировок погибли 2670 человек, ещё 9600 ранены.
- С 9 октября сектор Газа находится в полной блокаде со стороны Израиля. Туда прекращены поставки продовольствия, газа и энергии. Израильские власти заявили, что блокада не прекратится до тех пор, пока ХАМАС не освободит заложников.
- 14 октября армия обороны Израиля сообщала, что готовится начать наземную операцию в секторе Газа. Цель операции — захват города Газа и уничтожение высшего политического и военного руководства ХАМАС, пишет The New York Times.
- В преддверии вторжения израильские военные призвали жителей Газы эвакуироваться на юг сектора, дав на это 24 часа. По оценке израильской армии, север сектора к 15 октября покинули около полумиллиона человек.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к властям Израиля с требованием пропустить гуманитарную помощь в сектор Газа, а к «Хамасу» — освободить заложников, которые находятся в анклаве.