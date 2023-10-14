Масложировое предприятие из Джизакской области смогла вывезти грузовики с 60 тоннами семян хлопчатника из поста ДПС «Умакай» в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмана.

Как мы сообщили ранее, компания Paxtakor Sifat Yog', которая производит хлопковое масло, шрот и шелуху, через биржевые торги заключило контракт с кластерами Chiroqchi-klaster из Чиракчинского района и Kitob Ip Yigiruv из Гузарского района Кашкадарьи на поставку семян хлопчатника. При вывозе груза сотрудники ДПС остановили автомобили, несмотря на наличие всех документов, и ссылались сначала на устное распоряжение хокима области Муротжона Азимова, а затем на приказ главы УВД области. Груз удерживали в течение пяти дней.

Бизнес-омбудсман напомнил, что по статье 67 Конституции на территории Узбекистана гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг, трудовых ресурсов и финансовых средств.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, члены фракции партии УзЛиДеП Батирбек Туразода и Тулкинжон Каримов также сослались на эту статью Конституции и направили депутатские запросы в МВД Узбекистана и хокимият Кашкадарьинской области, чтобы они объяснили причины инцидента. https://t.me/deputatlar_nima_deydi/2599

В партии УзЛиДеП также подчеркнули, что по Конституции и другим законам у сотрудников органов внутренних дел и представителей хокимиятов нет полномочий по ограничению свободного перемещения товаров.