IV Ташкентская международная биеннале прикладного искусства пройдёт 16−20 октября в выставочных залах Академии художеств Узбекистана, сообщила пресс-служба академии.

В этом году в мероприятиях примут участие 30 мастеров из 12 зарубежных стран: Италии, Франции, Индии, Египта, Японии, Литвы, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. Из Узбекистана участвуют более 60 мастеров прикладного искусства.

«Девиз IV Международной биеннале прикладного искусства — „Глобализация и сохранение национальных традиций: выбор пути“ — в качестве ведущей идеи предлагает рассмотреть проблему сохранения самобытности прикладного искусства и преодоление ускоряющейся унификации традиций в условиях активной глобализации экономики и доминирования массовой культуры», — сказала куратор биеннале Бинафша Нодир.

«При этом очень важно понимать то, что сохранение традиций не означает копирование или консервацию образцов прошлого, упрощение и примитивизацию культурных форм, а служит основой для их творческой интерпретации и инновационного развития», — подчеркнула она.

В рамках международной биеннале пройдут выставки современного узбекского и зарубежного искусства декора, национальной керамики, золотой вышивки, ювелирных работ, мастер-классы, презентации, а также международная научно-практическая конференция.

Места действий — Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана, Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы, Ташкентский дом фотографии, Музей искусств миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода, а также в Галерея изобразительных искусств Узбекистана.

Программа биеннале

16 октября:

11:00 — церемония открытия в Центральном выставочном зале;

12:00 — открытие выставки «Глобализация и сохранение национальных традиций: выбор пути» (там же);

14:30 — открытие персональной выставки Нодира Расулова «Золотое сияние Бухары» в Музее искусства миниатюры Востока им. Камолиддина Бехзада;

15:30 — презентация книги «Миниатюра Центральной Азии 15−17 веков» — конференц-зал Академии художеств Узбекистана;

17:00 — открытие выставочного проекта «Мамин платок» Лейлы Махат из Казахстана и открытие выставки «Ювелирия: поиски и решения» — Галерея изобразительного искусства Узбекистана;

18:30 — посещение Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана.

17 октября:

11:00 — открытие выставочного проекта «Сказки бабушки Хамро» в Международном караван-сарае культуры имени Икуо Хираямы;

15:00 — открытие выставки, посвящённой традиционному текстилю, в Ташкентском доме фотографии;

17:00 — мастер-класс по традиционной вышивке от Мадины Касымбаевой в её мастерской.

18 октября:

10:00 — открытие конференции «Панорама прикладного искусства: традиции и арт-рынок» — конференц-зал Академии художеств Узбекистана;

14:30 — продолжение конференции;

18:00 — открытие персональной выставки Мадины Касымбаевой «Воля небес или история одной вышивальщицы» (автор проекта — Бинафша Нодир) в Ташкентском доме фотографии.

20 октября:

10:30 — мастер-класс по керамике от академика Акбара Рахимова и Алишера Рахимова — студия керамики Рахимовых;

15:00 — мастер-классы от мастера-золотошвея и мастера резьбы по дереву — Музей искусства миниатюры Востока им. Камолиддина Бехзода;

17:00 — церемония закрытия биеннале в Центральном выставочном зале.

Вход на все мероприятия в рамках биеннале свободный.