Для некоторых компаний-экспортёров в России на шесть месяцев введено требование по обязательной репатриации и продаже валютной выручки на российском рынке. Соответствующий указ 11 октября подписал президент Владимир Путин.

В правительстве РФ объяснили решение необходимостью стабилизации курса рубля. «Основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка», — заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Указ коснётся 43 групп компаний, которые относятся к чёрной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Названия компаний пока не озвучены.

Согласно документу, компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объёмах и в сроки, которые правительство объявит в течение суток.

Кроме того, вводится обязанность для отдельных компаний по предоставлению в Банк России и Финансовую службу по финансовому мониторингу индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Дискуссия о возможных мерах валютного контроля активно шла в последние месяцы на фоне существенной девальвации рубля, который пробил отметку 100 рублей за доллар.

Как сообщают «Ведомости», 28 сентября Министерство экономического развития призвало Центробанк усилить контроль над валютными операциями. По мнению главы министерства Максима Решетникова, даже временное ограничение движения капитала сможет помочь рублю укрепиться.

Владимир Путин в середине сентября заявил, что власти видят «сдержанный» возврат выручки экспортёрами. Тогда он заявил, что с бизнесом нужно договориться, отметив, что «резких движений» в области мер валютного контроля никто делать не будет, отмечает «Интерфакс».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно критически комментировала предложения вернуться к обязательной продаже валютной выручки, чтобы снять волатильность курса рубля. Воздействовать на потоки капитала, влияющие на курс, нужно через экономические меры, административные ограничения на валютном рынке если и оказывают эффект, то ограниченное время, говорила глава ЦБ 15 сентября.

«Если есть необходимость влиять на потоки капитала, которые влияют на курс, то делать это лучше экономическими, а не административными мерами», — отмечала она.

По её словам, бизнес при длительном применении ограничений начинает их обходить.

Перевод валютных средств из зарубежного банка в российский не означает, что на эту величину вырастет предложение валюты на локальном рынке, предупреждала глава ЦБ.

Как сообщает «Интерфакс», 12 октября, на следующий день после подписания указа, по итогам первой минуты торгов рубль резко укрепился к доллару до 96,59 за доллар (-3,61 рубля к уровню предыдущего закрытия), евро стоил 103 рублей, подешевев на 3,49 рубля.