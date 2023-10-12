Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Россией о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что создание совместной системы ПВО «позволит обеспечить более надёжную защиту воздушного пространства обеих стран».

«Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами», — подчеркнули в пресс-службе Жапарова.

Накануне соглашение также ратифицировал парламент Кыргызстана. Согласно документу, объединённую систему ПВО разместят рядом с российской авиабазой в Канте. Для этого временно выделяется земельный участок площадью 5 гектаров. Документ заключён на пять лет.

«Это совместная система ПВО <...> Это большое достижение и для России, и Кыргызстана. Это очень важно, учитывая, что Россия и Кыргызстан помимо союзнических отношений, мы ещё входим во много общих интеграционных объединений. Конечно, такие совместные элементы обеспечения безопасности очень важны», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12 октября проходит официальный визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан. Это первый международный визит Путина после того, как Международный уголовный суд в Гааге в марте выдал ордер на его арест по обвинению в незаконной депортации украинских детей. 13 октября он также примет участие в саммите глав стран СНГ.