Узбекистан объявил систему озёр Судочье водно-болотным угодьем международного значения, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны кружающей среды и изменения климата Узбекистана.

В статье, опубликованной Узбекистаном на официальном сайте Рамсарской конвенции отмечается, что Судочье было заливом Аральского моря, которое в 1960-е годы считалось четвёртым по величине озером мира.

«Местные и зарубежные туристы приезжают, чтобы изучить историческую связь этого объекта с Аральским морем и осмотреть то, что осталось на месте поселения Урга. Местные жители используют озеро для ловли рыбы и сбора тростника для скота и строительных материалов», — говорится в статье.

Одной из главных проблем Судочья названа засуха.

Озеро Судочье стало четвёртым объектом Узбекистана в Рамсарской конвенции. До этого в неё были включены Денгизкуль в 2001 году, Арнасайская система озёр в 2008 году, Тудакульское и Куймазарское водохранилища в 2020 году.

Процесс включения Судочье в список был начат в мае, и министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов получил соответствующий сертификат.

«Водно-болотные угодья имеют большое значение для сохранения мигрирующих видов водоплавающих птиц, — отметил Азиз Абдухакимов. — Эти регионы поглощают углекислый газ и смягчают последствия изменения климата, а также обладают огромным потенциалом для развития экологического туризма».

На озере Судочье обитают 24 вида рыб, 230 видов птиц (118 видов — гидрофилы), из них 24 — занесены в Красный список Международного союза охраны природы и 12 — в Красную книгу Узбекистана, а также более 30 видов млекопитающих (из них 2 вида занесены в Красную книгу Узбекистана и 3 вида в Красный список).

Судочье с весны до осени играет важную роль как место массовой концентрации водоплавающих птиц. В сезон весенней миграции количество водоплавающих птиц в бассейны озера превышает более 100 тысяч.