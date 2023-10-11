Новый хоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов встретился с жильцами дома №10, чьи квартиры на четвёртом этаже затопило во время дождя в июле.

О мытарствах людей, пострадавших от халатности подрядчика, который занимался ремонтом крыши, накануне написала «Газета.uz». Кровлю полностью демонтировали в ходе работ по благоустройству территории вокруг Северного вокзала и улицы Туркистон. Непокрытым дом оставался три дня — до дождя, который по прогнозу ожидался 6 июля и пролился вечером в 10 квартирах. Две из них пострадали особенно сильно.

Прибывшие на место представители городского и районного хокимията, а также подрядчик пообещали жильцам возместить ущерб и закончить ремонт крыши. С последним справились в течение нескольких дней после затопления, однако качеством выполненных работ люди остались недовольны — в дожди кровля протекала. Компенсаций пришлось ждать 2,5 месяца.

«У меня вода шла по стенам, люстре, вздулся пол. Из хокимията с лета обещали устранить недостатки, говорили: „Звоните“. Звоню — никто трубку не поднимает, и я остаюсь в грязи», — в разговоре с хокимом района подчеркнула жительница Тахмина Маматлиева.

Анвар Сайфутдинов и Тахмина Маматалиева. Фото: Пресс-служба Мирабадского хокимията.



Рабочие в её квартире появились в понедельник, 9 октября, после того, как на прошлой неделе ситуацию под личный контроль взял теперь уже бывший хоким района Шухрат Пулатов.

«Мы договорились [с Тахминой Маматалиевой], что всё нормально сделаем», — сказал директор компании SAIDAZIMSHOH Абдижалил Холматов, рабочие которого занимались ремонтом крыши.

Он отметил, что компания выполняла работу без заказчика — «добровольно», в качестве спонсора. То, что рабочие сняли с крыши и вывезли железные листы, о чём корреспонденту рассказывали жильцы, отрицал.

«Не было никакого железа. Там был старый шифер. Заменили его на современный материал», — сказал Абдижалил Холматов.

По словам подрядчика, ущерб жильцам компания возместила из собственных средств. На вопрос, что мешало сделать это два месяца назад, он не ответил.

В квартире Тахмины Маматалиевой подрядчик в качестве компенсации сделает ремонт. Перед этим по распоряжению хокима района Анвара Сайфутдинова специалисты технадзора изучат состояние крыши и дадут заключение.

«Ещё чуть-чуть потерпите. Качество требует времени. Пусть всё проверят, потом со спокойной душой начнут ремонт [в квартире]. Ваша квартира взята под контроль», — обратился к жительнице хоким.

Если специалисты обнаружат в кровле недостатки, компания SAIDAZIMSHOH обязуется устранить их за счёт собственных средств.

«Все учатся на ошибках. Они сделали ошибку, мы сейчас устраняем. В следующий раз будут учитывать и преждевременно принимать меры, чтобы такого не было. Хотя бы смотреть прогноз погоды», — сказал Анвар Сайфутдинов.