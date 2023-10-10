Дождём, который прошёл вечером 6 июля, затопило квартиры и площадки подъездов на четвёртом этаже дома №10 в Мирабадском районе Ташкента. Воде ничто не препятствовало — двумя днями ранее крышу демонтировали рабочие, задействованные в благоустройстве улицы Туркистон и территории вокруг Северного вокзала. По словам домкома Галины Стрельниковой, из 14 квартир пострадало 10. Две из них особенно сильно.

Владелица квартиры №30 Тахмина Маматалиева вспоминает, что в тот вечер в её квартире воды лилось столько, что можно было купаться.

«Текло по стенам, люстре. Гардеробная в воде — всё с потолка лилось на вещи. Вместо того, чтобы отдыхать после работы, я в грязи всю ночь бегала с вёдрами и тряпками. Стены в жёлтых подтёках, которые не отмываются. Провисли потолки, вздулся новый ламинат, а я только год назад сделала в квартире ремонт. Мебель разбухла — мастера на днях сказали, что я могу её выбросить», — женщина показывает видео с затоплением, на котором звуки дождя в комнатах слышатся так же явно, как её голос (есть в распоряжении редакции).

Потолок в квартире Тахмины Маматалиевой.



Ремонт фасада крыши дома №10 входил в фронт работ по благоустройству территории вокруг Северного вокзала и улицы Туркистон, о ходе которых в своём телеграм-канале с 1 июля информировал Мирабадский хокимият. По словам жителей, рабочие появились на привокзальной площади, которую по старой памяти называют «Копейкой», 27 июня около 20:00.

«С того вечера они начали чистить территорию, обрезать деревья, потом плитку тротуарную класть. Мы возмущались, что работали круглосуточно, даже на Хайит. Что происходит, мы не знали. Думали, что хашар, а потом оказалось, что это делают из-за того, что будет объезд президента, который планировался на 6 июля», — говорят жители.

1 июля во двор дома №10 пришла бригада рабочих, чтобы начать ремонт крыши. По словам домкома Галины Стрельниковой, с ней вопрос не обсуждался, однако начальница ТСЖ «Афросиаб Коммуналчи» Елена Исмаилова в разговоре с подрядчиком, который представился Жалолиддином, сказала, что крыша в нормальном состоянии и трогать её не нужно. Тот, сославшись на распоряжение на тот момент хокима района Шухрата Пулатова, ответил, что кровлю заменят только со стороны улицы [Туркистон], потому что «там вокзал, туристы».

«У нас советский дом, сталинский. Построили в 1960 году, сдали в 1961-м. Основой крыши были широкие железные листы, которые находились под профнастилом. Они когда стали разбирать, увидели это железо. Видимо, жадность перехлестнула разум, и они за несколько дней содрали всю крышу: и со стороны улицы, и со стороны двора. Быстро подогнали машины, рассортировали железо: помятые листы в одну, целые в другую — и увезли в неизвестном направлении. Только часть крыши над аркой, которая выходит на улицу Тараса Шевченко, успели сохранить. Её недавно отремонтировало ТСЖ», — рассказывает Галина Антоновна.

К 3 июля крышу демонтировали. Рабочие занялись фасадом. Трудились увлечённо, белили стены вместе с выставленными на улицу цветами в горшках. Однако беспокоило жителей другое: 6 июля прогноз погоды обещал дождь с грозой, а дом «оголённый».

Людмиле Улмасовой, по словам соседей, «повезло» вдвойне: над её головой не было не только крыши, но и части потолка. В процессе снятия кровли в спальню провалился один из рабочих — проломил ногой потолок мансарды. Дыру фанерой заделал сын женщины. Сама она 6 июля несколько раз звонила в городской хокимият.

«Говорю им: „Вечером будет дождь, а у меня крыша голая“. Они отвечают: „Не будет дождя“. Как не будет, когда я только что посмотрела прогноз? Сказали, чтобы мы выходили во двор, искали рабочих. Позвонила подрядчику. Часа в четыре рабочие поднялись на крышу, стали укладывать профнастил — и покидали всё, потому что здесь ходила милиция, запрещала работать: „Кто здесь стучит? Нельзя стучать!“», — вспоминает жительница.

Потолок в квартире Людмилы Улмасовой.



По её словам, уложенный частично и наспех профнастил от дождя не спас, но ущерб сократил.

«У других соседей крыша открытая была, поэтому они и пострадали сильнее. С тех пор я дождей боюсь. Как льёт, так у меня всё капает. В каждой комнате по две течи», — говорит Людмила Улмасова.

Этим же вечером жители позвонили в городской и районный хокимияты. На место выехали их представители, вызвали подрядчика. Вместе они прошли по затопленным подъездам, заглянули в квартиры.

«Первым делом начали спрашивать, есть ли у меня документы на мансарду. Говорят: „Покажите“. А я по квартире бегаю с вёдрами, в резиновых сапогах. Ответила, что покажу, когда решим, что будем делать со всем этим. Они говорят: „Не переживайте, всё восстановим“. Удивлялись ещё: надо же было такому случиться, что в чиллю дождь пошёл», — говорит Тахмина Маматалиева.

По словам жильцов, на устных обещаниях возместить ущерб стороны разошлись.

Подъезды дома №10 вечером 6 июля.



На следующий день, 7 июля, подрядчик привёз первую партию профнастила и начал восстанавливать крышу. Когда поднимали стройматериал краном наверх, стрелой покорёжили козырёк над балконом квартиры Анны Панфёровой. Себя в этой истории жительница считает пострадавшей скорее морально — все дни, что шёл демонтаж, а потом восстановление кровли, рабочие пользовались выходом на крышу, который располагался на её лестничной клетке.

«Я неделю не спала, потому что они целыми днями стучали и ходили через меня. В течение нескольких дней работали, без спроса подключившись к нашему щитку. Узнали мы об этом, когда утром включили кондиционер, стиральную машинку — и новые предохранители просто выбило из-за нагрузки. Сеть не выдержала. Муж поймал главного в бригаде, спросил, кто будет нам ущерб возмещать, если из-за них у нас техника перегорит. Оказывается, хокимият. Заставили освободить щиток», — говорит жительница.

От дождя квартира Анны Панфёровой тоже пострадала: вода бежала по люстре и стенам кухни, белому кафелю в ванной. Ждать компенсации от подрядчика женщина не стала — последствия затопления устранили самостоятельно.

Квартира Анны Панфёровой.



Монтаж новой кровли, по словам жителей, тянулся несколько дней.

«Не знаем, как они считали, но материал всё время заканчивался. Привезут партию профнастила, а её хватает на одну-две квартиры. Рабочие уложат и сидят, ждут. Спрашиваем: „Почему не работаете?“ Оказывается, материала нет. Мы снова ищем подрядчика, звоним. Он привозит поздно вечером партию — её снова не хватает, и так по кругу. Мы ту неделю панически боялись дождей. Только и ждали, когда всё закончится», — говорит Тахмина Маматалиева.

Жительница дома Белла Райвич рассказывает, что рабочие в процессе ремонта перерезали ей и другим соседям кабель.

«Висит провод, им мешает — они берут и отрезают. У соседки внук сидел за компьютером. Говорит: „Что-то интернета нет“. Пошёл проверять, а провод перерезали. И они, и я вызывали мастера, восстанавливали за свой счёт», — говорит женщина.

Мусор в чердачном помещении после ремонта крыши.



Работой и качеством новой крыши жители дома №10 остались недовольны.

«Мусор после демонтажа кровли рабочие не вывезли, оставили обломки шифера на чердаке. Заменили водостоки — вместо промышленных установили пластиковые „стаканчики“. Примотали их проволокой. Ветер дует — они ходуном ходят, вся дождевая вода на стенах. Зато каждый год белят наш дом со стороны дороги. Каждый год наблюдаем мартышкин труд», — говорят жильцы.

В дожди новая крыша течёт из-за неграмотной укладки профнастила — впритык, лист к листу, а не внахлёст с шагом в полторы волны, как положено. На это обратили внимание и эксперты в сфере строительства, с которыми консультировалась корреспондент «Газеты.uz». На крыше не установили и снегодержатели.

Щели между листами профнастила на новой крыше.



«Задумка с благоустройством территории была прекрасная. Мы радовались тому, что сделали вокруг дома до того, как они тронули нашу крышу. Если хокимияты и их подрядчики берут такой объект, то, наверное, должны добросовестно всё делать, а не безалаберно. К нам пришли абсолютно неквалифицированные рабочие, которые до ремонта крыши клали под окнами плитку, ровняли газон. Профнастил и шифер сдирали просто варварски», — сетуют жильцы.

Если новую крышу сделали в течение нескольких дней после затопления, то обещанного возмещения ущерба людям пришлось ждать два месяца.

«До середины августа нам обещали, что завтра приедет подрядчик и всё исправит. Потом почему-то стали предлагать обращаться по этому вопросу в ТСЖ, которое к этим безобразиям не имеет никакого отношения. Об этом есть акт. Мы его составили 10 июля», — говорит домком Галина Стрельникова.

Жильцы обращались в районный и городской хокимияты, прокуратуру Мирабадского района. В ответном письме от 21 июля 2023 года Мирабадский хокимият посоветовал гражданам решать вопрос возмещения ущерба за испорченный ремонт в судебном порядке. ГУП «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента, которое выступает заказчиком строительства объектов, финансируемых за счёт бюджетных средств, в письме от 8 сентября сообщило жителям, что на основании их заказа «ремонтные работы на данном объекте не проводились» (есть в распоряжении редакции).

В квартире Людмилы Улмасовой.

После обращения жильцов в редакцию корреспондент «Газеты.uz» связалась с пресс-службами Мирабадского и городского хокимиятов.

В районном хокимияте сообщили, что заказчиком работ по благоустройству территории вокруг Северного вокзала и, в частности, ремонту крыши дома №10 является ГУП «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента, подрядчиком — ООО «Саидазимшох» (SAIDAZIMSHOH), руководителем которого является Абдижалил Холматов.

Пресс-служба столичного хокимията эту информацию не подтвердила.

«Ни Управление капитального строительства, ни „Служба единого заказчика“ не являются заказчиком работ на улице Туркистон», — отметили в администрации города.

В то же время сотрудник городского хокимията, который пожелал остаться анонимным, рассказал корреспонденту, что ремонт крыши был плановым, а заказчиком выступило Управление капитального строительства (ГУКС). Однако, по его словам, виновником ситуации, в которой оказались жители, является подрядчик, допустивший халатность в работе — с него в законном порядке и нужно требовать компенсацию.

«Одна только недовольная была женщина. С ней не смогли договориться. Она просила, как говорят, большие деньги на ремонт: малярку, полы. Остальные жители, по-моему, все остались довольны», — сказал сотрудник хокимията.

Стены в квартире Тахмины Маматалиевой.

Недовольной женщиной оказалась собственница квартиры №30 Тахмина Маматалиева. Она, единственная из жильцов, провела в частной компании оценку ущерба после затопления квартиры. Прямые затраты на ремонт составили 23 млн сумов. Добиваться выплаты нужно через суд, чем женщина планирует заняться в скором времени. Сейчас же она наблюдает за тем, как возмещает ущерб подрядчик.

В понедельник, 9 октября, в её квартире наконец появились рабочие, которых прислал подрядчик после того, как на прошлой неделе ситуацию под личный контроль взял теперь уже бывший хоким района Шухрат Пулатов. По словам жительницы, пришли они в час дня без инструментов, мешков для мусора. Ушли в 17:00, оставив после себя кучу мусора. Сегодня подрядчик сообщил ей, что рабочие не придут из-за сложностей с поставкой стройматериалов — «завтра всё будет, привезу лично».

«Чувствую, что я останусь в грязи. Они захотели — пришли, захотели — ушли. Такой ремонт может длиться до бесконечности, и я буду вынуждена съехать с квартиры, нанимать за свой счёт мастеров. Это издевательство», — говорит Тахмина Маматалиева.

Мусор, который оставили после себя рабочие.



Эти же рабочие будут делать ремонт в качестве компенсации во второй затопленной квартире. С остальными собственниками, чьё жильё пострадало в меньшей степени, подрядчик, по словам Маматалиевой, рассчитался деньгами.

Что касается крыши, то её, по словам жителей, подрядчик перекрывать не собирается. Однако он взял на себя обязательство в случае дальнейшей протечки кровли «всё устранить». Запись об этом осталась в рабочем блокноте сотрудника Мирабадского района Баходира Душаева. Силу этого обязательства покажет время и осенне-зимний сезон.

С подрядчиком — руководителем компании «Саидазимшох» Абдижалилом Холматовым корреспонденту «Газеты.uz» связаться не удалось.