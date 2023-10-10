Дождём, который прошёл вечером 6 июля, затопило квартиры и площадки подъездов на четвёртом этаже дома №10 в Мирабадском районе Ташкента. Воде ничто не препятствовало — двумя днями ранее крышу демонтировали рабочие, задействованные в благоустройстве улицы Туркистон и территории вокруг Северного вокзала. По словам домкома Галины Стрельниковой, из 14 квартир пострадало 10. Две из них особенно сильно.

Владелица квартиры №30 Тахмина Маматалиева вспоминает, что в тот вечер в её квартире воды лилось столько, что можно было купаться.

«Текло по стенам, люстре. Гардеробная в воде — всё с потолка лилось на вещи. Вместо того, чтобы отдыхать после работы, я в грязи всю ночь бегала с вёдрами и тряпками. Стены в жёлтых подтёках, которые не отмываются. Провисли потолки, вздулся новый ламинат, а я только год назад сделала в квартире ремонт. Мебель разбухла — мастера на днях сказали, что я могу её выбросить», — женщина показывает видео с затоплением, на котором звуки дождя в комнатах слышатся так же явно, как её голос (есть в распоряжении редакции).

дождь, затопление, мирабадский районПотолок в квартире Тахмины Маматалиевой.

Ремонт фасада крыши дома №10 входил в фронт работ по благоустройству территории вокруг Северного вокзала и улицы Туркистон, о ходе которых в своём телеграм-канале с 1 июля информировал Мирабадский хокимият. По словам жителей, рабочие появились на привокзальной площади, которую по старой памяти называют «Копейкой», 27 июня около 20:00.

«С того вечера они начали чистить территорию, обрезать деревья, потом плитку тротуарную класть. Мы возмущались, что работали круглосуточно, даже на Хайит. Что происходит, мы не знали. Думали, что хашар, а потом оказалось, что это делают из-за того, что будет объезд президента, который планировался на 6 июля», — говорят жители.

1 июля во двор дома №10 пришла бригада рабочих, чтобы начать ремонт крыши. По словам домкома Галины Стрельниковой, с ней вопрос не обсуждался, однако начальница ТСЖ «Афросиаб Коммуналчи» Елена Исмаилова в разговоре с подрядчиком, который представился Жалолиддином, сказала, что крыша в нормальном состоянии и трогать её не нужно. Тот, сославшись на распоряжение на тот момент хокима района Шухрата Пулатова, ответил, что кровлю заменят только со стороны улицы [Туркистон], потому что «там вокзал, туристы».

«У нас советский дом, сталинский. Построили в 1960 году, сдали в 1961-м. Основой крыши были широкие железные листы, которые находились под профнастилом. Они когда стали разбирать, увидели это железо. Видимо, жадность перехлестнула разум, и они за несколько дней содрали всю крышу: и со стороны улицы, и со стороны двора. Быстро подогнали машины, рассортировали железо: помятые листы в одну, целые в другую — и увезли в неизвестном направлении. Только часть крыши над аркой, которая выходит на улицу Тараса Шевченко, успели сохранить. Её недавно отремонтировало ТСЖ», — рассказывает Галина Антоновна.

К 3 июля крышу демонтировали. Рабочие занялись фасадом. Трудились увлечённо, белили стены вместе с выставленными на улицу цветами в горшках. Однако беспокоило жителей другое: 6 июля прогноз погоды обещал дождь с грозой, а дом «оголённый».

Людмиле Улмасовой, по словам соседей, «повезло» вдвойне: над её головой не было не только крыши, но и части потолка. В процессе снятия кровли в спальню провалился один из рабочих — проломил ногой потолок мансарды. Дыру фанерой заделал сын женщины. Сама она 6 июля несколько раз звонила в городской хокимият.

«Говорю им: „Вечером будет дождь, а у меня крыша голая“. Они отвечают: „Не будет дождя“. Как не будет, когда я только что посмотрела прогноз? Сказали, чтобы мы выходили во двор, искали рабочих. Позвонила подрядчику. Часа в четыре рабочие поднялись на крышу, стали укладывать профнастил — и покидали всё, потому что здесь ходила милиция, запрещала работать: „Кто здесь стучит? Нельзя стучать!“», — вспоминает жительница.

Потолок в квартире Людмилы Улмасовой.Потолок в квартире Людмилы Улмасовой.

По её словам, уложенный частично и наспех профнастил от дождя не спас, но ущерб сократил.

«У других соседей крыша открытая была, поэтому они и пострадали сильнее. С тех пор я дождей боюсь. Как льёт, так у меня всё капает. В каждой комнате по две течи», — говорит Людмила Улмасова.

Этим же вечером жители позвонили в городской и районный хокимияты. На место выехали их представители, вызвали подрядчика. Вместе они прошли по затопленным подъездам, заглянули в квартиры.

«Первым делом начали спрашивать, есть ли у меня документы на мансарду. Говорят: „Покажите“. А я по квартире бегаю с вёдрами, в резиновых сапогах. Ответила, что покажу, когда решим, что будем делать со всем этим. Они говорят: „Не переживайте, всё восстановим“. Удивлялись ещё: надо же было такому случиться, что в чиллю дождь пошёл», — говорит Тахмина Маматалиева.

По словам жильцов, на устных обещаниях возместить ущерб стороны разошлись.

Подъезды дома №10 вечером 6 июля.Подъезды дома №10 вечером 6 июля.

На следующий день, 7 июля, подрядчик привёз первую партию профнастила и начал восстанавливать крышу. Когда поднимали стройматериал краном наверх, стрелой покорёжили козырёк над балконом квартиры Анны Панфёровой. Себя в этой истории жительница считает пострадавшей скорее морально — все дни, что шёл демонтаж, а потом восстановление кровли, рабочие пользовались выходом на крышу, который располагался на её лестничной клетке.

«Я неделю не спала, потому что они целыми днями стучали и ходили через меня. В течение нескольких дней работали, без спроса подключившись к нашему щитку. Узнали мы об этом, когда утром включили кондиционер, стиральную машинку — и новые предохранители просто выбило из-за нагрузки. Сеть не выдержала. Муж поймал главного в бригаде, спросил, кто будет нам ущерб возмещать, если из-за них у нас техника перегорит. Оказывается, хокимият. Заставили освободить щиток», — говорит жительница.

От дождя квартира Анны Панфёровой тоже пострадала: вода бежала по люстре и стенам кухни, белому кафелю в ванной. Ждать компенсации от подрядчика женщина не стала — последствия затопления устранили самостоятельно.

Квартира Анны Панфёровой.Квартира Анны Панфёровой.

Монтаж новой кровли, по словам жителей, тянулся несколько дней.

«Не знаем, как они считали, но материал всё время заканчивался. Привезут партию профнастила, а её хватает на одну-две квартиры. Рабочие уложат и сидят, ждут. Спрашиваем: „Почему не работаете?“ Оказывается, материала нет. Мы снова ищем подрядчика, звоним. Он привозит поздно вечером партию — её снова не хватает, и так по кругу. Мы ту неделю панически боялись дождей. Только и ждали, когда всё закончится», — говорит Тахмина Маматалиева.

Жительница дома Белла Райвич рассказывает, что рабочие в процессе ремонта перерезали ей и другим соседям кабель.

«Висит провод, им мешает — они берут и отрезают. У соседки внук сидел за компьютером. Говорит: „Что-то интернета нет“. Пошёл проверять, а провод перерезали. И они, и я вызывали мастера, восстанавливали за свой счёт», — говорит женщина.

Мусор в чердачном помещении после ремонта крыши. Мусор в чердачном помещении после ремонта крыши.

Работой и качеством новой крыши жители дома №10 остались недовольны.

«Мусор после демонтажа кровли рабочие не вывезли, оставили обломки шифера на чердаке. Заменили водостоки — вместо промышленных установили пластиковые „стаканчики“. Примотали их проволокой. Ветер дует — они ходуном ходят, вся дождевая вода на стенах. Зато каждый год белят наш дом со стороны дороги. Каждый год наблюдаем мартышкин труд», — говорят жильцы.

В дожди новая крыша течёт из-за неграмотной укладки профнастила — впритык, лист к листу, а не внахлёст с шагом в полторы волны, как положено. На это обратили внимание и эксперты в сфере строительства, с которыми консультировалась корреспондент «Газеты.uz». На крыше не установили и снегодержатели.

Щели между листами профнастила на новой крыше.Щели между листами профнастила на новой крыше.

«Задумка с благоустройством территории была прекрасная. Мы радовались тому, что сделали вокруг дома до того, как они тронули нашу крышу. Если хокимияты и их подрядчики берут такой объект, то, наверное, должны добросовестно всё делать, а не безалаберно. К нам пришли абсолютно неквалифицированные рабочие, которые до ремонта крыши клали под окнами плитку, ровняли газон. Профнастил и шифер сдирали просто варварски», — сетуют жильцы.

Если новую крышу сделали в течение нескольких дней после затопления, то обещанного возмещения ущерба людям пришлось ждать два месяца.

«До середины августа нам обещали, что завтра приедет подрядчик и всё исправит. Потом почему-то стали предлагать обращаться по этому вопросу в ТСЖ, которое к этим безобразиям не имеет никакого отношения. Об этом есть акт. Мы его составили 10 июля», — говорит домком Галина Стрельникова.

Жильцы обращались в районный и городской хокимияты, прокуратуру Мирабадского района. В ответном письме от 21 июля 2023 года Мирабадский хокимият посоветовал гражданам решать вопрос возмещения ущерба за испорченный ремонт в судебном порядке. ГУП «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента, которое выступает заказчиком строительства объектов, финансируемых за счёт бюджетных средств, в письме от 8 сентября сообщило жителям, что на основании их заказа «ремонтные работы на данном объекте не проводились» (есть в распоряжении редакции).

дождь, затопление, мирабадский районВ квартире Людмилы Улмасовой.

После обращения жильцов в редакцию корреспондент «Газеты.uz» связалась с пресс-службами Мирабадского и городского хокимиятов.

В районном хокимияте сообщили, что заказчиком работ по благоустройству территории вокруг Северного вокзала и, в частности, ремонту крыши дома №10 является ГУП «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента, подрядчиком — ООО «Саидазимшох» (SAIDAZIMSHOH), руководителем которого является Абдижалил Холматов.

Пресс-служба столичного хокимията эту информацию не подтвердила.

«Ни Управление капитального строительства, ни „Служба единого заказчика“ не являются заказчиком работ на улице Туркистон», — отметили в администрации города.

В то же время сотрудник городского хокимията, который пожелал остаться анонимным, рассказал корреспонденту, что ремонт крыши был плановым, а заказчиком выступило Управление капитального строительства (ГУКС). Однако, по его словам, виновником ситуации, в которой оказались жители, является подрядчик, допустивший халатность в работе — с него в законном порядке и нужно требовать компенсацию.

«Одна только недовольная была женщина. С ней не смогли договориться. Она просила, как говорят, большие деньги на ремонт: малярку, полы. Остальные жители, по-моему, все остались довольны», — сказал сотрудник хокимията.

Стены в квартире Тахмины Маматалиевой.Стены в квартире Тахмины Маматалиевой.

Недовольной женщиной оказалась собственница квартиры №30 Тахмина Маматалиева. Она, единственная из жильцов, провела в частной компании оценку ущерба после затопления квартиры. Прямые затраты на ремонт составили 23 млн сумов. Добиваться выплаты нужно через суд, чем женщина планирует заняться в скором времени. Сейчас же она наблюдает за тем, как возмещает ущерб подрядчик.

В понедельник, 9 октября, в её квартире наконец появились рабочие, которых прислал подрядчик после того, как на прошлой неделе ситуацию под личный контроль взял теперь уже бывший хоким района Шухрат Пулатов. По словам жительницы, пришли они в час дня без инструментов, мешков для мусора. Ушли в 17:00, оставив после себя кучу мусора. Сегодня подрядчик сообщил ей, что рабочие не придут из-за сложностей с поставкой стройматериалов — «завтра всё будет, привезу лично».

«Чувствую, что я останусь в грязи. Они захотели — пришли, захотели — ушли. Такой ремонт может длиться до бесконечности, и я буду вынуждена съехать с квартиры, нанимать за свой счёт мастеров. Это издевательство», — говорит Тахмина Маматалиева.

Мусор, который оставили после себя рабочие.Мусор, который оставили после себя рабочие.

Эти же рабочие будут делать ремонт в качестве компенсации во второй затопленной квартире. С остальными собственниками, чьё жильё пострадало в меньшей степени, подрядчик, по словам Маматалиевой, рассчитался деньгами.

Что касается крыши, то её, по словам жителей, подрядчик перекрывать не собирается. Однако он взял на себя обязательство в случае дальнейшей протечки кровли «всё устранить». Запись об этом осталась в рабочем блокноте сотрудника Мирабадского района Баходира Душаева. Силу этого обязательства покажет время и осенне-зимний сезон.

С подрядчиком — руководителем компании «Саидазимшох» Абдижалилом Холматовым корреспонденту «Газеты.uz» связаться не удалось.