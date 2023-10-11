Правительство Бразилии изучает вопрос открытия посольства в Ташкенте. Об этом говорилось на встрече посла Узбекистана Фурката Сидикова с послом Бразилии в США Марией Виотти в Вашингтоне 5 октября, сообщает ИА «Дунё».

Фуркат Сидиков, являющийся послом Узбекистана в США, передал Марии Виотти копию верительных грамот о его назначении послом Узбекистана в Бразилии со штаб-квартирой в Вашингтоне.

Мария Виотти сообщила, что МИД Бразилии уполномочил её получить копию верительных грамот в целях ускорения аккредитации посла Узбекистана.

«От имени моего правительства я благодарю руководство Узбекистана за решение назначить своего представителя в Бразилии. Я считаю, что это послужит обогащению двусторонней повестки дня качественно новым содержанием», — сказала Мария Виотти.

Фуркат Сидиков отметил, что Узбекистан заинтересован приложить все усилия для всестороннего развития отношений с Бразилией, а также в развитии обширных совместных торговых и инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, промышленности и обороны.

Посол Бразилии отметила, что двусторонний товарооборот за последние годы вырос до беспрецедентного уровня в 500 млн долларов США в январе-августе, а Узбекистан стал основным экономическим партнёром Бразилии в центральноазиатском регионе.

Бразильская сторона заявила, что поддерживает экспорт товаров различной номенклатуры из Узбекистана. Было предложено разработать совместные проекты по экспорту минеральных удобрений и продуктов питания из Узбекистана.

Стороны договорились организовать визит посла Узбекистана в Бразилию до конца года с целью вручения верительных грамот президенту страны Луису да Силве.

В ходе визита намечено проработать вопросы переговоров с представителями крупных деловых кругов страны, торгово-промышленными палатами, различными коммерческими ассоциациями и руководителями зрелых предприятий, с основным упором на экономическую повестку дня.

Фуркат Сидиков приступил к работе послом в США в феврале. В начале мая он вручил верительные грамоты президенту США Джо Байдену.