В социальных сетях появилось видеообращение жительницы Алмалыка Ташкентской области, в котором показывается, что из водопроводного крана в доме течёт вода с кровью.

Женщина говорит, что кровь попадает в повреждённую водопроводную трубу из канализации скотобойни. Она утверждает, что несколько раз обращалась в разные инстанции, но результата не было.

Хокимият города в своём комментарии подтвердил, что в нескольких домах в махалле «Рамазон» из крана течёт кровь и что причиной является повреждение трубы и попадание в неё отходов.

Предприятие ««Узсувтаъминот» сообщило, что жители 15 домов 20−25 лет назад самостоятельно проложили трубу диаметром 57 мм для питьевой воды и за минувшие годы сами её ремонтировали при необходимости. В результате повреждения трубы в неё попала часть остатков отходов из скотобойни.

Представитель Ангренского филиала предприятия сообщил, что компания заменила 25 метров трубы диаметром 63 мм и ведёт промывку всех колодцев хлором.

Предприятие и Санэпидкомитет проведут анализы воды, после чего водоснабжение будет подано в дома.