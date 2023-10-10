12−14 октября на территорию Узбекистана ожидается вторжение влажной и холодной воздушной массы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

12−13 октября по стране пройдут дожди, 13 октября по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям, в предгорных и горных районах Узбекистана местами сильные, в горах с переходом в снег.

Местами по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22−25 м/с.

13−14 октября температура воздуха понизится днём до +10…+15 градусов Цельсия, ночью — до +2…+5, по северу возможны заморозки до −1…−3 градусов.

Накануне Узгидромет предупреждал о похолодании в стране на этой неделе.