Правоохранители 4 октября задержали 26-летнего подозреваемого в убийстве таксиста в Ташкентском области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Ранее мы писали, что в Янгиюльском районе Ташкентской области был убит 24-летний водитель Matiz, работавший таксистом. Его тело было найдено в 300 м от горящей машины.

«Причиной убийства стала ссора из-за денежного долга», — сообщили в Генпрокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статьям 97 (Умышленное убийство) и 267 (Угон транспортного средства) Уголовного Кодекса. Следственные действия продолжаются.