В среду в соцсетях распространилось видео с горящим на дороге автомобилем.

Как сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, 4 октября в 2:00 в Янгиюльском районе Ташкентской области был убит 24-летний водитель Matiz, работавший таксистом.

Его автомобиль подожгли. Тело мужчины находилось в 300 м от горящей машины, уточнили в Генпрокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные действия.